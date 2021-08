Gli infioratori di San Martino in Colle hanno preparato “Dinamismo floreale per ripartire”, uno speciale omaggio a Gerardo Dottori.

Un quadro floreale che riprende le luci e le vibranti cromie del Maestro dell’aeropittura.

Il quadro infiorato – di cui vi proponiamo un’anteprima esclusiva – si compone di quattro diversi settori, ispirati ad altrettante opere dell’artista e al suo legame con la città di Perugia.

Parliamo della Fontana Maggiore e dallo skyline del paesaggio.

Ma l’opera racconta anche il misticismo francescano, attraverso un dettaglio del “Trittico del Trapasso”, che Dottori realizzò nel 1923, visibile al Convento di San Francesco in Monteripido.

Il tema della natura domina il settore in alto a destra e a sinistra del quadro ed è ispirato a “Flora”, che l’artista umbro realizzò nel 1925 e visitabile a Palazzo Della Penna.

Al centro del quadro di fiorato, in un gioco di luci, ombre e sfumature, c’è la “Crocefissione”, opera del 1927, attualmente all’esposizione permanente di Dottori.

L’opera è costituita da soli fiori, essenze arboree e arbustive, con oltre 80 cromie di colori naturali, essiccati, macinati, magistralmente miscelati.

Il gruppo infioratori nasce nove anni fa come comunità di vicinato, da un’idea del suo coordinatore, Rudy Trapassi, architetto e docente presso i Licei artistici, e di sua moglie Katia Forti. La coppia, insieme alle famiglie del rione San Francesco, decise di realizzare delle infiorate per la processione in onore della Madonna del Cardeto.

Animano il gruppo le famiglie Trapassi, Trequattrini, Bistarelli, Pierini, Mattioni, Tomassini, Pochini.

Un lavoro paziente e solidale, mosso da preghiere comunitarie e condivisione di valori.