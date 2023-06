Corpus Domini, la magia dell'infiorata colora le vie di Magione

La tradizionale infiorata, nata per celebrare la festa del Corpus Domini, ha riempito di colore le strade del centro storico di Magione fino a piazza Carpine. Un giorno solenne, di anno in anno sempre più sentito da parte della popolazione, che ha visto la partecipazione dell’intera comunità di Magione.

I numerosi quadri che hanno ornato le vie del centro sono stati creati dall’impegno di privati cittadini, associazioni e da attività scolastiche, che nei giorni precedenti si sono riuniti per lavorare allo studio dei disegni rappresentati con petali ed elementi colorati.

L’Infiorata di Magione, spiega il Comune in una nota, "è stata realizzata a cura dei tanti magionesi e con il supporto dell'Associazione Turistica Pro Magione e la partecipazione di: Avis Magione, Misericordia di Magione, Associazione Culturale LiberaMenti, Scuola dell'Infanzia "Giuseppe Danzetta", Associazione Vivi Magione, Filarmonica "G. Biancalana", Oratorio San Giovanni Battista, Piedibus, Le vie del Trasimeno, La Cucineria del Frontone, A&M Bijoux". E ancora: "Si ringrazia in particolar modo Mauro Focaia – sottolineano gli organizzatori - per il coordinamento e la passione dedicata all'iniziativa".