“Sorrisi previDENTI”, una tavola rotonda all’asilo per scoprire tutto su igiene orale, prevenzione e trattamento infantile della carie

“Sorrisi previDENTI”, è il tema della tavola rotonda sull’infanzia 0-6 aperta al territorio e condotta dalla dottoressa Luisa Federici, dentista e odontoiatra, che tratterà i temi dell’igiene orale, prevenzione e trattamento infantile della carie. L’appuntamento è fissato per mercoledì 8 marzo alle ore 17 presso il nido d’infanzia “Maria Immacolata” di Petrignano di Assisi.

“Questa tavola rotonda si propone come uno spazio interattivo che può contribuire ad aumentare la consapevolezza dei genitori sull’importanza dell’igiene orale nella fascia 0-6, della prevenzione e trattamento della carie dei denti decidui dei bambini - sostiene la dottoressa Federici – L’evento si propone, inoltre, di far chiarezza su eventuali dubbi o perplessità dei genitori e si andrà a sottolineare l’importanza di avvicinare i bambini alle manovre di igiene, non solo a casa dove sarà il genitore a praticarle, ma anche a scuola, dove si va sempre di più verso la richiesta del tempo pieno ed è quindi li dove i bambini passano la maggior parte della loro giornata”.

L’ente morale, titolare di un servizio educativo 0-3 d’eccellenza nel tessuto dell’Assisano, è stato fondato nel 1928 in memoria dei caduti di tutte le guerre ed è sostenuto dal Comune di Assisi. L’associazione è considerata da oltre ottant'anni un punto di riferimento ed un modello per tanti istituti, non solo in Umbria. La sede in cui vengono svolte le attività è ubicata nel centro storico di Petrignano. Il servizio di educazione ed assistenza ai bambini fu inizialmente affidato ad enti religiosi per poi passare negli anni successivi a personale laico. Attualmente il nido, afferente alla Rete Lilliput, è gestito da Polis cooperativa sociale, con la quale l’ente ha stipulato una convenzione.

Secondo Robert Bonini, coordinatore pedagogico Rete Lilliput Polis cooperativa sociale del nido d’infanzia “Maria Immacolata”, si tratta di “un servizio educativo di qualità che il nido ‘Maria Immacolata’ promuove e garantisce, favorendo momenti di confronto reciproco tra genitori ed esperti dell’infanzia. Ringrazio la dottoressa Federici per aver aderito alla nostra proposta”.