Nonni e nipoti insieme al nido per il laboratorio espressivo intergenerazionale “Di che colore è un bacio?”

“Di che colore è un bacio?”, è il tema del laboratorio espressivo intergenerazionale aperto ai nonni dei piccoli iscritti all’asilo nido comunale “Paperino” di Magione, afferente alla Rete di servizi educativi per l’infanzia Lilliput ed è gestito da Polis cooperativa sociale e Isola Cooperativa Sociale.

“L’accoglienza e il coinvolgimento delle famiglie sono parte fondamentale dell’approccio educativo del nostro nido, risorsa imprescindibile per costruire il percorso di crescita del bambino – afferma Eleonora Maghini, assessore alle Politiche sociali del Comune di Magione - Dopo lo stop forzato alle attività di scambio dovuto alla pandemia vogliamo far sì che il nido torni a essere, come di consueto, per le famiglie un luogo accogliente dove partecipare attivamente alla realizzazione del progetto educativo e dove confrontarsi sulla cura ed educazione dei propri figli. È entusiasmante la partecipazione che già in altra occasione abbiamo riscontrato da parte dei nonni, sia per i bimbi che per tutto il nido una grande risorsa e incitamento a far sempre più e meglio”.

L’appuntamento che si svolgerà giovedì 27 aprile, dalle 10 alle 11, rappresenta la conclusione della programmazione educativa annuale, è l’atto conclusivo della programmazione educativa annuale, durante la quale il personale educativo ha proposto ai piccoli iscritti laboratori ludico-esperienziali sull’arte, le arti ed i linguaggi espressivi.

“Momenti di educazione intergenerazionale rappresentano preziose opportunità di partecipazione ed integrazione, occasioni di apprendimento, arricchimento emotivo e di giocoso incontro - sostiene Robert Bonini, coordinatore pedagogico del servizio - C'è un prezioso legame che da sempre unisce nonni e nipoti: è l'uso e la concezione del tempo. Entrambi vivono nel presente, assaporando tutti i momenti della quotidianità con pienezza ed intensità. L’evento programmato permetterà ai nonni di essere coinvolti attivamente nella vita del nido e di mettere in campo competenze e risorse artistiche ed espressive, dedicandosi insieme ai bambini alla creazione di elaborati che doneranno colore e calore al servizio”.