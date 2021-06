"Per orecchie piccine": viaggio narrativo, emozionale e sonoro per i bimbi del nido d’infanzia Maria Immacolata di Petrignano di Assisi

Un viaggio narrativo, emozionale e sonoro proposto e condotto da Alessandra Comparozzi, presidente dell’associazione Birba di Assisi, presso il nido d’infanzia Maria Immacolata di Petrignano di Assisi, afferente alla Rete Lilliput e gestito da Polis Cooperativa Sociale che ha stipulato una convenzione con l’Ente Morale titolare del servizio. L’iniziativa è realizzata su invito del coordinatore pedagogico Robert Bonini.

“La calorosa accoglienza delle educatrici, dei bambini e delle bambine del nido d’infanzia Maria Immacolata di Petrignano, il loro entusiasmo, è la conferma di come le storie abbiano il potere di creare un gruppo che ascolta, un filo che unisce, un orecchio che si tende per una voce che si lancia - sostiene Alessandra Comparozzi - Abbiamo tutti bisogno e voglia di storie, fin dalla primissima infanzia. Il grande giardino che circonda la scuola ha offerto anche ai più piccoli, in attento ascolto, il palcoscenico ideale per vivere la magia della narrazione. Dalle fiabe ai libri sonori, dai pop-up alle filastrocche, dai libri tattili agli albi illustrati: un emozionante viaggio in quattro tappe per voce e immagini nei favolosi boschi della migliore letteratura per orecchie piccine”.

Dal 2003, Birba diffonde la cultura del libro e l’amore per la lettura tra i bambini e i ragazzi, attraverso la realizzazione di biblioteche scolastiche e l’organizzazione di eventi di narrazione dedicati ai più giovani e alle famiglie. “Come presidente dell’associazione – prosegue Comparozzi - non posso che essere orgogliosa di questa bellissima esperienza e do appuntamento a tutti a ‘Birba chi legge’, Festa delle Storie, che si terrà ad Assisi dal 27 al 29 agosto: un fine settimana dedicato alle storie lette e narrate, per bambini e bambine di tutte le età!”.

“La lettura ad alta voce per la fascia 0-6 - afferma il coordinatore pedagogico del servizio 0-3 Bonini - rappresenta un’opportunità esperienziale di grande valore pedagogico, nonché uno strumento indispensabile per lo sviluppo cognitivo, affettivo e sociale di tutti i bambini. Rappresenta un itinerario stimolante dal punto di vista degli apprendimenti, pregno di significati ludici e socializzanti - conclude Bonini - Ringrazio Alessandra per avere, con entusiasmo e grandissima professionalità, trasformato il servizio in un vero e proprio nido letterario e per aver regalato emozioni nonché grandi opportunità esperienziali e socializzanti a tutti i bambini che hanno partecipato al percorso di lettura e letteratura per l’infanzia”.