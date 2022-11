Giocare con i figli e imparare a gestire tablet e cellulari, un incontro per i genitori a Tavernelle

Si terrà giovedì 17 novembre alle ore 16.30, presso la scuola dell’infanzia paritaria “Monumento ai Caduti” di Tavernelle, una tavola rotonda 0-6 condotta dalla psicologa Giada Cerquaglia, rivolta alle famiglie dei bambini iscritti al nido intercomunale “Piccole Impronte”, al nido “La Tana degli Orsetti”, alla scuola dell’infanzia paritaria “Monumento ai Caduti” e alle scuole dell’infanzia statali del territorio nell’ottica di cercare momenti di confronto con le famiglie, con tempi e modalità relazionali che facilitino una reale collaborazione ed alleanza educativa per la crescita dei bambini.

Giada Cerquaglia, laureata in psicologia clinica presso l’Università degli Studi di Perugia, inizia a collaborare con le scuole come educatrice di sostegno seguendo bambini Dsa, Adhd e con disturbo dello spettro autistico. Si specializza come facilitatore mindfulness e lavora privatamente prestando supporto psicologico prevalentemente in ambito evolutivo e dell’adolescenza.

“Ogni tavola rotonda rappresenta un prezioso momento di condivisione, di confronto, nonché uno spazio in cui fare domande ed avere delle risposte – sostiene Giada Cerquaglia - È uno strumento utile per tutti quei genitori che, quotidianamente, si ritrovano a dover gestire e affrontare momenti di criticità, faticando a cercare delle strade percorribili e funzionali alla loro risoluzione. Questi incontri danno la possibilità alle mamme e ai papà di portare esempi di vita concreti, ragionando insieme sugli interventi da poter adottare con i propri figli. Questo è l’obiettivo e da qui dobbiamo ripartire tenendo conto anche dell’impatto che la pandemia ha avuto sul sistema famiglia e sulle relazioni sociali – dice ancora la psicologa - Le famiglie si sono trovate a dover riorganizzare la propria routine e gli spazi, affrontare le limitazioni e l’effetto che tutto questo ha avuto sul benessere psicologico. Lo scopo di questi incontri è riprendere da dove ci siamo lasciati, rispondere ai quesiti dei genitori aiutandoli a sviluppare metodi di comportamento e di educazione”.

L’evento si svolgerà presso le aule della scuola dell’infanzia paritaria “Monumento ai Caduti” di Tavernelle, sorta nel 1919, quando un gruppo di persone pensò di costruire “un asilo d’infanzia”, in modo tale che i loro bambini avessero una opportuna educazione pre-scolare e non rimanessero a giocare per strada. Si costituì quindi un'associazione senza fini di lucro che avrebbe accolto tutti, in qualsiasi situazione finanziaria e di qualsiasi religione. Nel 2004 la scuola è diventata paritaria. Oggi è costituita da 3 sezioni di scuola dell'infanzia dai 3 ai 6 anni e da 3 sezioni di asilo nido “La tana degli orsetti”, da 1 ai 3 anni con un ricco percorso progettuale di continuità.

“La pandemia ha prodotto stravolgimenti delle routine in ogni famiglia; le inevitabili chiusure dei servizi educativi hanno imposto ai genitori di trascorrere più tempo a contatto con i figli sollecitando nuovi dubbi e nuove domande.

L’Amministrazione Comunale di Panicale, grazie anche alla collaborazione con l’Unione dei Comuni del Trasimeno e a diverse organizzazioni del terzo settore, sta continuando a promuovere azioni di sostegno alla responsabilità educativa in carico alle famiglie e ai servizi del nostro territorio – afferma Anna Buso, assessore alle Politiche scolastiche del Comune di Panicale sostiene - L’evento che si svolgerà giovedì 17 novembre si inserisce in maniera armonica con i progetti che il Comune rivolge a bambini, adolescenti e famiglie della nostra comunità; la tavola rotonda sull’infanzia incentrata sul tema del gioco e della gestione dei tempi di utilizzo dei dispositivi digitali da parte dei figli… e aggiungerei anche degli adulti, oltre ad essere un importante momento di riflessione e confronto tra genitori, educatori ed esperti costituisce un ulteriore passo per il rafforzamento della comunità educante e delle reti tra servizi educativi, famiglie e Istituzioni”.

Secondo Robert Bonini, coordinatore pedagogico Rete Lilliput e Polis cooperativa sociale dell’asilo nido intercomunale “Piccole Impronte”, scuola dell’infanzia paritaria “Monumento ai Caduti” e asilo nido “La Tana degli Orsetti”, “un servizio educativo di qualità deve promuovere e garantire anche momenti di confronto reciproco tra genitori ed esperti, specie in questa fase storica. Una tavola rotonda aperta ai genitori dei piccoli iscritti al Nido e alle Scuole dell’Infanzia statali diventa in questo senso un’occasione preziosa, finalizzata alla condivisione con le famiglie di percorsi, metodi ed obiettivi educativi per favorire ed accompagnare la crescita del bambino”.