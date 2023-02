Un pomeriggio speciale dedicato ai bambini e all’infanzia del territorio per scoprire il nuovo sistema educativo integrato 0-6

Un pomeriggio speciale dedicato ai bambini e all’infanzia del territorio con l’iniziativa “Pillole 0-6” che si è svolta al nido d’infanzia “Tantetinte – Il Nido delle Idee”, servizio educativo per l’infanzia che afferisce alla Rete dei servizi per l’infanzia Lilliput ed è gestito da Polis cooperativa sociale.

Ai tanti bambini che hanno partecipato sono stati proposti laboratori ludico-esperienziali, plastico-espressivi e di lettura-drammatizzazione. “L’evento segue, a distanza di tre anni causa pandemia, quello organizzato per la prima volta nel gennaio del 2020 – ha ricordato Robert Bonini, coordinatore pedagogico Rete Lilliput del servizio - Anche in quell’occasione molti furono i bambini partecipanti ai laboratori. La dicitura 0-6 non è casuale, ma è un chiaro riferimento, nonché una dedica, al Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni che propone una visione pedagogica unitaria (nonché normativa) per un percorso educativo storicamente distinto in due segmenti: lo 0-3 che comprende i servizi educativi per l’infanzia ed il 3-6 che corrisponde alle scuole dell’infanzia – conclude Bonini - In questo senso tutti i bambini partecipanti hanno potuto fruire di ricche e stimolanti proposte, ubicate in più spazi del nido, all’insegna di un continuum esperienziale e dello stare insieme senza barriere cronologiche ed ognuno con proprie peculiarità e competenze”.

Info sul servizio: 075 500 5979, 335 704 6658, tantetinte@polisociale.it e infanzia@polisociale.it.