Torgiano, creare legami e stimolare la crescita dei bambini con la lettura di fiabe ad alta voce

Gli occhi curiosi dei bambini seguono i disegni sulle pagine dei libri e ascoltano la voce della maestra che racconta di pecorelle, lupi e stelle.

È quanto hanno sperimentato i piccoli utenti dell’asilo nido e della scuola d’infanzia di Torgiano-Brufa con le maestre e le insegnanti per un pomeriggio dedicato al progetto “Nati per leggere” per promuovere il diritto alla lettura e l’importanza della stessa ai bambini.

“La lettura ad alta voce ai piccoli è una fonte inesauribile di stimoli e se fatta precocemente e con continuità cementa la crescita – dice Benedetta Felici di Rete Lilliput – Lo strumento della voce è importantissimo per i bambini perché è attraverso questa, sin da quando sono nel grembo materno, che iniziano a svilupparsi legami fondamentali. Attraverso la voce si creano fili trasparenti tra lettore e ascoltatore che, nel tempo, si trasformano in rapporti indelebili tra genitori e figli”.

L’evento, per ricordare il 20 novembre come Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia, è stato realizzato in collaborazione con la dirigente scolastica Silvia Mazzoni e il personale della scuola d’infanzia di Torgiano-Brufa.

“All’evento hanno partecipato 30 bambini con i loro genitori, una ottima risposta che ci fa sperare per il futuro, magari a primavera per un evento all’aria aperta che coinvolga più bambini perché la lettura ad alta voce va bene sempre e continueremo a leggere ai piccoli” conclude Benedetta Felici.