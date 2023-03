Laboratori esperienziali per sviluppare conoscenze, relazioni e scoprire il mondo

Una giornata di laboratori esperienziali all’asilo nido comunale “Il Draghetto” di Deruta per bambini e bambine per sviluppare gli elementi cognitivi, relazionali ed emotivi e per migliorare la conoscenza di se stessi e del mondo che ci circonda.

L’evento è stato organizzato dal coordinamento pedagogico della Rete Lilliput e da Polis cooperativa sociale con la strutturazione del personale educativo del nido, per un pomeriggio ricco di iniziative dedicata ai bambini, alle bambine e alle famiglie del territorio.

“L’iniziativa è stata dedicata a chi nel quotidiano vive e lavora per l’infanzia. Genitori, bambini, esperti di yoga, lettura e teatro. Le educatrici hanno allestito per l’occasione angoli ricchi e creativi con gli ‘Atelier delle idee che prendono forma’ favorendo così opportunità di crescita attraverso esperienze capaci di rimanere impresse ai bambini. Per i genitori, invece, è stata un’occasione per trascorrere un pomeriggio di gioco e condivisione di momenti preziosi, sperimentando laboratori diversi, vivendo così emozioni e relazioni che hanno favorito armonia, agio e benessere tra adulti e bambini - afferma Mariateresa Briamonte Coordinatrice Rete Lilliput e Polis ente gestore del servizio educativo - L’obiettivo è quello di condurre i bambini più grandi ad uscire da un contesto che è la scuola dell’infanzia per seguire i laboratori ed eventi anche all’esterno. Promuoviamo così una nuova ‘prassi pedagogica’ che si è realizzata e proseguirà al fine di garantire ai bambini e alle bambine, alle famiglie di poter vivere momenti esclusivi – conclude Briamonte - Ringrazio l’amministrazione comunale, il sindaco Michele Toniaccini per aver sostenuto l’iniziativa, la vice sindaca Cristina Canuti per aver collaborato durante l’evento, il personale educativo e ausiliario per aver predisposto la strutturazione dell’iniziativa, le figure esterne che hanno arricchito l’offerta ludica esperienziale: Le CreAmiche, Giuseppina Altieri esperta yoga, Elisa Scentoni educatrice di fattoria didattica e la nostra Lisa Bresciani scrittrice, lettrice e in questo caso anche genitore”.

“Ringrazio la cooperativa Polis, il personale educativo e in modo particolare la coordinatrice Rete Lilliput Mariateresa Briamonte per aver dato vita a laboratori didattici che si fondano sul concetto di ‘imparare ad imparare’ nell’ottica del benessere del bambino a 360 gradi – ha detto la vice sindaca Cristina Canuti - Favorendo percorsi che consentono di sviluppare gli elementi cognitivi insieme a quelli relazionali ed emotivi, per migliorare la conoscenza di se stessi e del mondo che ci circonda con la partecipazione attiva della famiglia come attore principale insieme ai bambini. I bambini frequentanti il nido d’Infanzia ‘Il Draghetto’ di Deruta non sono contenitori da riempire, ma luci da accendere che rimarranno luminose per tutta la vita. Grazie alle attività svolte si è dato vita alla sperimentazione artistica, allo yoga, all’attività teatrale e alle letture animate, pensati per essere uno stimolo fondamentale all’apprendimento attivo”.