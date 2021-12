Industria e formazione: Its Umbria Smart Academy premiata alla Camera dei Deputati

Nuovo importante riconoscimento per Its Umbria Smart Academy. L’Accademia di alta specializzazione post diploma promossa dal Ministero dell’Istruzione, dalla Regione Umbria e partecipata dalle principali aziende del territorio, è stata premiata da ItaliaDecide, associazione per la qualità delle politiche pubbliche presieduta da Anna Finocchiaro, per la qualità ed efficacia dei percorsi formativi realizzati.

La cerimonia si è svolta alla Camera dei Deputati, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, in occasione della presentazione del Rapporto di ItaliaDecide 2021 “Una fiducia sostenibile. La collaborazione tra pubblico e privato per la transizione ecologica”.

Ogni anno ItaliaDecide conferisce il premio “Amministrazione, Cittadini, Imprese”, con l’intento di rendere conoscibili concreti esempi di una pubblica amministrazione che risponde positivamente ai cittadini e alle imprese, sia in termini di qualità dei servizi erogati, sia in termini di produttività ed efficienza.

Per il 2021, sono state premiate le migliori esperienze maturate tra le Fondazioni ITS nell’ambito del sistema di Istruzione terziario professionalizzante.

A ITS Umbria Smart Academy è stato assegnato il premio, con particolare riferimento al percorso meccatronico, che ha registrato un indice di efficacia del 95%.

“Siamo particolarmente orgogliosi – spiega il Presidente di ITS Umbria Smart Academy, Giuseppe Cioffi – di ricevere questo premio, che testimonia l’efficacia dell’istruzione specialistica di ITS Umbria nell’offrire elevatissime opportunità di occupazione ai giovani, poiché risponde alla domanda di nuove e qualificate competenze provenienti dalle imprese specialmente nell’ambito del digitale e della transizione ecologica”.

L’attribuzione del riconoscimento da parte di ItaliaDecide si fonda sui risultati ottenuti da ITS Umbria Smart Academy che, per il sesto anno consecutivo, ha infatti ottenuto ottimi punteggi nella graduatoria nazionale 2021 recentemente stilata dal Ministero dell’Istruzione, che analizza i 201 percorsi ITS terminati nel 2019. In particolare, l’Accademia ha centrato l’obiettivo del posizionamento tra i primi tre posti assoluti del ranking nazionale per il percorso “Tecnico superiore per l’automazione ed i sistemi meccatronici”.