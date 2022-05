INVIATO CITTADINO Vi racconto i sentieri dell'anima in Tibet e in Afghanistan

Vi racconto cosa succede in Tibet e in Afghanistan e attraverso quali percorsi di dipana la vicenda di quei popoli sfortunati. Domani a Perugia Claudio Gallone, promotore di aiuti e Borse di studio a favore di ucraini e afghani.

Primo giugno, ore 17:00, Aula Magna di Palazzo Gallenga: incontro col noto giornalista e analista del profondo a orientamento filosofico.

Gallone vanta un’esperienza decennale come inviato speciale e fotoreporter in guerre e missioni umanitarie, avendo viaggiato per un centinaio di Paesi. È stato direttore di testate nazionali e internazionali come “Capital” e conduttore televisivo per CNBC.

Ha fondato la Claudio Gallone Editore, casa editrice dedicata alla filosofia, alla saggistica e all’arte, cui hanno collaborato Emanuele Severino, insieme alla sua scuola filosofica dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, ed Elémire Zolla.

Analista del Profondo e consulente filosofico, si è formato alla Scuola Master Internazionale di Studi sull’Anima C.G. Jung e J. Hillman di Firenze e al Centro Studi di Terapia della Gestalt di Milano. A Milano ha creato “Dialoghi con l’Anima”, associazione senza scopo di lucro per la condivisione di gruppo sulle grandi emozioni, dove insegna tecniche di meditazione profonda per il rinforzo del Sé.

A Palazzo Gallenga viene a presentare “Dove canta il leopardo delle nevi. Reportage sui sentieri dell’anima, dagli abissi dell’Afghanistan alle vertigini del Tibet”.

Parla del suo ultimo lavoro, e di molto altro, col Rettore Unistra Valerio De Cesaris e con Fabio Abenavoli, Presidente di Emergenza Sorrisi, Onlus che dona ai bambini sfortunati (affetti da malformazioni del volto, esiti di ustioni, traumi di guerra e patologie acquisite) un nuovo futuro, attraverso interventi chirurgici e percorsi di recupero. Vere e proprie missioni chirurgiche in Paesi poverissimi e bisognosi d’aiuto.

Un incontro in cui giornalismo e umanità fanno fronte comune per combattere il reato di lesa umanità.