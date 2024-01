Nella città della pace il sindacato Spi Cgil promuove il dialogo tra israeliani e palestinesi

Un momento di costruzione della pace nella città della pace. Si tratta dell’evento promosso dal sindacato dei pensionati Cgil per chiedere il cessate il fuoco e l’avvio di un processo diplomatico che ponga fine al conflitto tra Israele e Palestina.

L’incontro di questo venerdì 26 gennaio, tenutosi nella Sala della Pace del Sacro Convento della Basilica di San Francesco, ha visto la partecipazione di esponenti politici israeliani e palestinesi, che hanno dialogato tra loro e con il pubblico presente.

La sindaca di Assisi, Stefania Proietti, ha espresso la sua gratitudine al sindacato dei pensionati per aver organizzato l'iniziativa “Parole di Pace” nella sua città.

Aida Touma-Suleiman, deputata palestinese al Knesset per il partito di Hadash, ha rilasciato una dichiarazione da Tel Aviv: “Penso che abbiamo alle spalle 111 giorni di inferno, brutalità e violenza. Sentiamo di vivere in un incubo ormai dal 7 ottobre, l’assalto di Hamas ci ha scioccato e ha prodotto un enorme dolore ma la guerra contro Gaza e la sua popolazione è orribile”. Ha dunque espresso il suo dolore e la sua indignazione per la situazione a Gaza e ha chiesto ad Hamas di liberare gli ostaggi, sottolineando la necessità di avviare i negoziati immediatamente per porre fine all’occupazione israeliana iniziata nel 1967 e garantire il diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese. Ha anche fatto appello alla comunità internazionale affinché si impegni a fermare questa spirale di violenza e a promuovere un processo diplomatico che porti alla pace e al rispetto dei diritti umani.

Ilan Baruch, ex ambasciatore israeliano in Sud Africa e presidente del Policy Working Group, richiama le parole di Nelson Mandela sulla necessità di garantire la libertà e l’autodeterminazione al popolo palestinese. Sostiene che il conflitto tra Israele e Palestina richieda un intervento multilaterale della comunità internazionale e critica la narrazione del governo israeliano che dipinge Hamas come un’organizzazione nazista. Conclude dichiarandosi favorevole a una soluzione di pace basata sul principio di uguaglianza e sul riconoscimento di due Stati sovrani.

Il pubblico ha assistito anche all’intervento di Jamal Zakout, scrittore palestinese, componente del Palestinian National Council e della scrittrice Paola Caridi, autrice del libro “Hamas. Dalla Resistenza al regime”.

A concludere i lavori Ivan Pedretti, segretario generale dello Spi Cgil, che rilancia la soluzione due popoli due Stati e sollecita la politica italiana ed europea a fare la propria parte.

I relatori hanno espresso il loro punto di vista e le loro proposte per una soluzione pacifica e giusta della questione palestinese. Il messaggio che emerge è che la pace è possibile solo attraverso il dialogo, il rispetto reciproco e il riconoscimento dei diritti fondamentali di entrambi i popoli, ma, nella città di San Francesco, non poteva che andare così.