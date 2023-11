Massimo Cacciari inaugura il ciclo di incontri del Servizio per l’animazione biblica dell'arcidiocesi di Perugia

“Dalla schiavitù alla Libertà” è il tema del nuovo ciclo di incontri del Servizio per l’Animazione Biblica dell’Archidiocesi perugino-pievese. La lectio magistralis del professor Massimo Cacciati di venerdì 17 novembre (ore 19), presso la Sala dei Notari del Palazzo dei Priori a Perugia, verterà sul tema: “L’Esodo, la Torah e la Legge”.

L’incontro potrà essere seguito anche via web grazie alla diretta YouTube dal sito: www.lapartebuona.it dove è pubblicato il programma di questo ciclo.

Il ciclo sul libro dell’Esodo offre una serie di interessanti appuntamenti-dialoghi con diversi esperti e studiosi, tra dicembre 2023 ed aprile 2024, presso il Convento francescano di Monteripido a Perugia il cui calendario è consultabile-scaricabile a questo link .

Il pellegrinaggio-viaggio in una delle culle dell’umanità. Il ciclo si concluderà con un appuntamento alquanto originale, un pellegrinaggio-viaggio di studio in Egitto, dal 24 al 31 maggio 2024, per conoscere i luoghi dell’Esodo, la cui finalità è presentata da padre Michelini. "La lettura del libro dell’Esodo non può che portare in Egitto – sottolinea il coordinatore del SAB – È lì, infatti, che sono ambientati i primi tredici capitoli del racconto, fino alla partenza per il Mar Rosso. È in Egitto, poi, che ritorna idealmente la Bibbia quando pensa alla schiavitù del popolo di Israele, e alla sua liberazione. La letteratura antica egizia, inoltre, è strettamente collegata a diversi testi sapienziali biblici, quali, ad esempio, il Cantico dei Cantici o il libro dei Proverbi. Ma l’Egitto parlerà da sé, soprattutto navigando sul Nilo: ci imbarcheremo per viaggiare sino alle radici della civiltà, della storia, dell’architettura e del senso religioso, lungo il fiume che è stato una delle culle dell’umanità".