Incidente in Giordania, attesa per il rientro di Marta e Cristina

Potrebbero far rientro già nei prossimi giorni Marta Orsini e Cristina de Propris, le due ragazze rimaste gravemente ferite nell'incidente in cui ha perso la vita Lucia Menghini. Le tre giovani, tutte anestesiste tirocinanti, erano in vacanza in Giordania. A due giorni dal rientro in Italia, mentre erano a bordo di un'auto a circa 200 chilometri da Amman, sono state tamponate da un furgone.

Lucia è morta sul colpo, mentre Marta e Cristina sono state ricoverate all'ospedale della capitale giorndana, in terapia intensiva. Ad assisterle i familiari, volati in Giordania per stare vicino alle ragazze, mentre gli amici hanno promosso una raccolta di fondi per sostenere le spese, in particolare per il rientro in Italia una volta che le loro condizioni fossero state giudicate adeguate a un viaggio in aereo. In queste ore la conferma che il ritorno in Italia si avvicina, questione di giorni. Un passo avanti che fa guardare con fiducia alle loro condizioni di salute. Le ragazze saranno poi ricoverate al Santa Maria della Misericordia, dove entrambe svolgono il tirocinio per la specializzazione.