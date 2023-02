INVIATO CITTADINO Strada Cenerente-Colle Umberto. Ormai le auto entrano direttamente in terrazza

Ormai le auto ci entrano direttamente in terrazza… senza chiedere neanche ‘permesso’. Questo il presumibile commento di chi, fra le due e le tre di notte di domenica 19 febbraio, ha sentito una botta tremenda, uno sferragliare di lamiere e un frantumarsi di cocci. E la casa tremare… ma non si trattava di terremoto. Almeno quello no, per fortuna.

Siamo sulla strada Cenerente-Colle Umberto, dove forse si corre un po’ troppo. Senza considerare che gli edifici si affacciano lungo la strada e che, dunque, il pericolo può risultare anche maggiore.

Sta di fatto che una vettura, nella notte fra sabato e domenica, deve aver sbandato finendo con l’investire una seconda auto ferma. E rimbalzando contro un terrazzo a livello della strada. Ringhiera sfondata e divelta, vasi di fiori rovesciati o ridotti in cocci. Grande spavento per le famiglie dei residenti. Che se ne stavano beatamente a letto, godendosi il sonno ristoratore.

Intervento delle forze di polizia e dell’ambulanza. Cose che succedono, si dirà. Per fortuna, almeno in questo caso, senza danni irreparabili. Tira là!