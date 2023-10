Ulteriori 100 posti letto per gli universitari: inaugurazione collegio di Agraria dopo i lavori di ristrutturazione

Ieri, oggi e domani. Il tema della mancanza di alloggi universitari continua ad essere al centro dell’attenzione mediatica e di contro la Regione Umbria prova a contrastare la problematica consegnando agli studenti parte delle strutture che finora sono state chiuse per via delle ristrutturazioni.

Dopo gli alloggi dello stabile di via Innamorati, sono stati inaugurati oggi, lunedì 9 ottobre, i 100 posti letto del collegio di Agraria e venerdì 13 sarà il turno dello studentato dell’Ottagono nel quartiere di Fontivegge.

Nell’insolito scenario di un caldo ottobre Don Luca Delunghi ha benedetto la struttura alla presenza dell’assessore regionale per il Diritto allo Studio, Paola Agabiti, del sindaco di Perugia, Andrea Romizi, dell’assessore all’Urbanistica, Margherita Scoccia, del commissario straordinario dell’Agenzia per il Diritto allo Studio, Luigi Rossetti. Insieme a loro anche il professore Roberto Rettori dell’Università di Perugia, il professore Francesco Asdrubali in rappresentanza dell’Università per Stranieri e il professore Mario Rampini, presidente dell’Accademia di Belle Arti di Perugia.

L’assessore Agabiti ha spiegato che: “Il collegio di Agraria è oggetto di un importante intervento di adeguamento sismico e rifunzionalizzazione utilizzando risorse finanziarie regionali per un importo complessivo di euro 5.139.962,00”.

E ancora: “La riconsegna parziale dell’immobile relativa all’area est consente di avere a disposizione immediatamente 100 posti letto in camera doppia. Anche la mensa è stata oggetto di lavori di rifunzionalizzazione e con la riapertura potrà ospitare 150 posti a sedere contemporaneamente” ha concluso l’assessore Agabiti.