INVIATO CITTADINO C’era una volta Geox, ora c’è un negozio Grandi Firme

C’era una volta Geox ora c’è un negozio Grandi Firme, Kalos (che, in greco antico, significa ‘bellezza’… con l’accento sulla ‘o’).

Raccontammo con dispiacere la chiusura del negozio Geox di via Cesare Fani, ad angolo con Corso Vannucci, dopo anni di perfetto stato di servizio.

Anticipammo poi, con piacere, (sempre in quei locali di Palazzo Capocci) l’imminente apertura di un nuovo esercizio commerciale del settore abbigliamento.

Cosa che è puntualmente avvenuta ieri mattina alle 10, alla presenza di pubblico e amministratori. Palpabile la soddisfazione di tanti perugini i quali, fin dalla mattinata, hanno affollato quei locali.

Ancora una volta non resta che compiacersi per l’impegno proficuo dell’immobiliarista Vittorio Settequattrini che si è molto adoperato per la locazione commerciale di quei locali. Si annunciano prossime, significative aperture al Corso. Non c’è che aspettare e sperare.