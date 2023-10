Collegio di Agraria: 100 nuovi posti letto dopo i lavori di ristrutturazione

Per lunedì 9 ottobre è prevista la riconsegna parziale del Collegio di Agraria di Perugia che metterà a disposizione, immediatamente, 100 posti letto per gli studenti universitari.

Si tratta di un'opera di ristrutturazione e adeguamento sismico dell'edificio, che ha richiesto un importante investimento da parte dell'Agenzia per il Diritto allo Studio.

All'inaugurazione, che si terrà alle 9.30, saranno presenti le autorità locali e accademiche, tra cui l'Assessore Paola Agabiti, il sindaco Andrea Romizi, il commissario straordinario Luigi Rossetti e i rappresentanti delle due università perugine.