INVIATO CITTADINO Inaugurati, con grande concorso di popolo, gli Arconi

Inaugurati, con grande concorso di popolo, gli Arconi. Un intervento efficace e adeguato che offre spazi polifunzionali, vocati ad essere utilizzati per occasioni di cultura e socialità.

Bando alle polemiche e al “si poteva fare meglio”. Chi dice: “Neanche un prete a dare una spruzzata di acqua benedetta”. Altre ne ha sentite, il cronista. Qualcuna da ridere, qualcuna da piangere. Insomma: opinioni e giudizi, condivisibili o meno. Ma lasciamo stare le opinioni, il gossip, il “chi c’era e chi non è venuto a bell’apposta”, il “sì… ma” e teniamoci ai fatti.

(foto Sandro Allegrini)

Il recupero di questi storici spazi è cosa lodevole e rende onore a una città, fiera delle proprie radici storiche e architettoniche. E sempre disposta al dialogo, perfino alla polemica. Ma, alla fine, onesta nei giudizi e positiva nelle prospettive.

Perché di cose, agli Arconi, se ne posso no fare tante. Luoghi per la lettura, il gioco, la socialità. Abbiamo una serie di contenitori di rango. Si tratta ora di riempirli di contenuti acconci. Altrimenti, sarebbe come disporre di una splendida batteria da cucina con la dispensa che non offre nulla di buono da metterci.

Hanno parlato l’assessore regionale Michele Fioroni, l’assessore alla cultura del Comune di Perugia Leonardo Varasano, l’assessore ai lavori pubblici ed infrastrutture Otello Numerini, il direttore di Fondazione Perugia Stazi, il procuratore Sergio Sottani, la dottoressa Claudia Matteini, la dirigente regionale Antonella Pinna, e poi dirigenti, funzionari, tecnici. Tutti portatori di buone parole.

E il sindaco Romizi ha tagliato il nastro, retto con disinvoltura da due mini-valletti di una delle varie scuole dell’infanzia accorse per l’occasione. È stato bello e toccante vedere bambini e ragazzi coi libri in mano. In un contesto che offrirà multimedialità. Ma per molti di noi il suono, il sapore e il sapere della carta conservano un fascino insuperabile.

Perugia sarà di certo disponibile a frequentare questo luogo. Noi siamo pronti.