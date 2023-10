Diritto allo studio e riqualificazione urbana: all’Ottagono nuovi alloggi per 72 studenti

L'inaugurazione degli alloggi per studenti all'ottagono, in via Martiri dei Lager, ha due obiettivi: affrontare la crisi abitativa che riguarda gli universitari e valorizzare un'area urbana complessa come quella in cui è situato il complesso.

Oggi, venerdì 13 settembre, sono stati inaugurati 72 posti letto, frutto di un progetto di riqualificazione urbana che ha coinvolto l'Ater, l’Azienda territoriale edilizia residenziale Regione Umbria, e l’Adisu, l’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria.

Come ha ricordato l'assessore regionale per il Diritto allo Studio, Paola Agabiti: “In meno di 20 giorni, sono stati attivati tre nuovi collegi, garantendo un posto letto a tutti gli studenti idonei che ne hanno fatto richiesta”.

All'evento hanno partecipato il presidente della Regione Donatella Tesei, il sindaco di Perugia Andrea Romizi, gli assessori regionali Enrico Melasecche e Paola Agabiti, il presidente di Ater Umbria Emiliano Napoletti, il commissario straordinario di Adisu Luigi Rossetti, il professore Roberto Rettori delegato del rettore dell’Università di Perugia e gli assessori comunali Margherita Scoccia e Luca Merli.



La presidente Tesei ha sottolineato come i lavori, portati avanti grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, siano stati completati con tre anni di anticipo: “Questo è un risultato molto importante che dimostra il lavoro efficace dell’amministrazione e va ad implementare ulteriormente gli appartamenti a disposizione degli studenti”.

Dopo la benedizione da parte di Fra Damiano e il consueto taglio del nastro sono stati mostrati gli appartamenti dotati di tutti i comfort: bagno, cucina, camere da letto, balconi e aree comuni spaziose.

Il primo cittadino ha invitato tutti i cittadini ad accogliere i giovani studenti con una festa di quartiere: “Questo studentato potrà aiutare la riqualificazione e la nostra economia e si replicherà anche in altri quartieri” ha sottolineato Romizi.

L’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Enrico Melasecche, ha invece annunciato che la Regione sta lavorando per strutturare l'abbonamento unico per i trasporti, esteso agli studenti dell'intera Umbria: “Abbiamo creduto ad un provvedimento unico in Italia, che favorisce la mobilità degli universitari. L'impegno e la serietà portano a ottimi risultati” ha concluso l’assessore.