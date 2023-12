Perugia si trasforma in una città magica: la pista di pattinaggio sul ghiaccio fa il pieno di gioia e divertimento

Il freddo a Perugia è arrivato giusto in tempo per creare l'atmosfera natalizia che sembrava mancare quest'anno. Dopo un autunno mite che faceva pensare a un Natale caldo e poco tradizionale, quasi californiano, la temperatura è scesa improvvisamente alla vigilia dell'Immacolata portando con sé il gelo tipico della stagione.

In questa cornice invernale, è stata inaugurata la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Italia, tra le luci e i colori di una città in festa. La pista, che occupa l'intera area dei giardini, ha attirato subito molti giovani e bambini, desiderosi di divertirsi e scivolare sul ghiaccio, in fila ancor prima dell’inaugurazione di questo freddo giovedì di dicembre

Dopo il taglio del nastro da parte della autorità e dei commercianti del centro, alcuni di loro si sono cimentati in questa attività ludica, prima fra tutti l’assessore Clara Pastorelli che ha infilato i pattini e si è divertita con tutti gli altri.

Come ha dichiarato il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, durante l'inaugurazione: "La vera festa di oggi è quella delle ragazze e dei ragazzi che stanno pattinando”

E ancora: “La pista oltre a rappresentare un piacevole momento di divertimento, è anche bella a vedersi. - ha continuato Romizi - Al suo interno ha compreso le antiche fontane, le aiuole e i monumenti che contribuiscono a renderla davvero suggestiva”.

La pista di pattinaggio sarà certamente una delle attrazioni più amate dai perugini e dai visitatori che arrivano in città per le festività natalizie. Pattinare sul ghiaccio in questo scenario è come entrare in una favola, in un bosco incantato e pieno di divertimento nel magico centro storico di Perugia.