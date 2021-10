Inaugurata a Gubbio la nuova sede della Delegazione ACI

E’ stato il sindaco di Gubbio, Filippo Maria Stirati, a tagliare ufficialmente il nastro inaugurando a Gubbio la nuova sede della delegazione dell’Automobile Club di Perugia che si è trasferita nei nuovi locali di Via Matteotti. Punto di riferimento per tutti coloro che hanno necessità di svolgere qualsiasi tipo di pratiche automobilistiche, la delegazione di Gubbio si è distinta in questi anni per la professionalità, l’efficienza e la qualità dei servizi offerti ricevendo in più occasioni premi e riconoscimenti non solo in ambito regionale ma anche nazionale. Quella di Gubbio è certamente uno dei fiori all’occhiello della rete di delegazioni Aci della provincia, rete gestita operativamente dalla società GuidAciService che che nella sede centrale di Perugia gestisce anche l’autoscuola per il conseguimento della patente, corsi per il recupero dei punti e corsi di guida sicura. Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato il Presidente dell’ACI Perugia Ruggero Campi, il Presidente di Guidaciservice Marcello Carattoli, la direttrice dell'ACI Perugia Maria Elena Milletti, il direttore dell'Autodromo di Magione Roberto Papini, il comandante della Polizia Stradale di Perugia Francesco Cipriano e il comandante della compagnia Carabinieri di Gubbio Capitano Fabio Del Sette.

