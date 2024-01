In moto, sui pattini, al volante di un'auto d'epoca e in volo: la Befana dà spettacolo

In moto, sui pattini o in volo. La Befana dà spettacolo in centro storico e al PalaBarton. Successo per gli eventi del 6 gennaio a Perugia.

In centro ha aperto "le danze" la tradizionale Motobefana Uisp. Poi spazio alla spettacolare discesa della Befana dei vigili del fuoco da Palazzo dei Priori e alla rievocazione della Befana del Vigile promossa dal Camep.

Nel pomeriggio Al PalaBarton di Pian di Massiano la 36esima edizione del Gran Galà Acsi – Befana sui pattini, a cura dello Skating Club Ponte San Giovanni.

"Gli eventi che hanno ravvivato l’Epifania – scrive Clara Pastorelli, assessore al commercio del Comune di Perugia - chiudono in bellezza un periodo festivo dal palinsesto molto ricco. Per questo intendo in particolare ringraziare i commercianti e il Consorzio Perugia in Centro, che hanno dimostrato grande intraprendenza, impegno e capacità di investire. Gli operatori, come sempre, hanno collaborato con il Comune nella programmazione e realizzazione delle iniziative per le feste, dagli allestimenti, alla pista da pattinaggio, ai mercatini, ai ‘concerti in terrazza’, consentendo anche di anticipare i tempi rispetto al passato, come nel caso dell’accensione delle luminarie. Tutto è perfettibile, ma in tanti hanno notato un cambio di passo, inclusi i visitatori. Anche il Capodanno è stato un successo malgrado la pioggia, attirando soprattutto quel pubblico giovanile che merita una costante attenzione. Questa giornata – conclude Pastorelli -, che ha visto protagonisti gli appassionati delle due ruote, delle auto d’epoca e del pattinaggio oltre alle famiglie con bambini, è il coronamento della costante sinergia dell’amministrazione con tante componenti della città".