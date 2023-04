Valfabbrica, attivati i due autovelox fissi sulla quattro corsie: da oggi multe valide

Gli automobilisti che utilizzano la SS318 Var, cioè il tratto a quattro corsie che collega Perugia con Gubbio e prosegue per Gualdo Tadino e Ancona, hanno avuto un anticipo di sorpresa di Pasqua con l’avvio dei lavori per l’installazione di 2 autovelox fissi, per la precisione al chilometro 5+700 direzione Ancona e Km 7+500 direzione Perugia.

Da oggi quegli autovelox sono attivi, come previsto e autorizzato da Anas e corredati della prevista segnaletica di preavviso, e le multe elevate saranno valide a tutti gli effetti.

Le postazioni di controllo fisse sono state deliberate dopo che un anno fa la presenza di una pattuglia con autovelox mobile aveva suscitato molte proteste. Gli agenti si erano posizionati su un cavalcavia e sanzionavano le auto che passavano sotto il ponte. Un automobilista aveva vinto il ricorso al giudice di pace, mentre un altro aveva protestato vivamente, con tanto di ripresa del telefonino, con gli agenti.

Da qui la decisione del Comune di Valfabbrica di procedere con le postazioni di autovelox fissi, ricordando “che sul tratto in questione vige il limite di velocità di 110 chilometri orari”.

Sui social, naturalmente, infuria la polemica per l'installazione degli autovelox che vengono visti non come uno strumento per la sicurezza stradale, ma per fare cassa.