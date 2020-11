"In farmacia per i bambini", il 20 Novembre raccolta benefica di farmaci in tutta Italia, anche a Perugia

Con il protrarsi dell'emergenza sanitaria causata dal Covid-19, è in aumento purtroppo anche una vera emergenza sociale ed economica e sempre più famiglie e bambini hanno concreto bisogno di aiuto urgente.

A maggior ragione, dunque, quest'anno, torna l'iniziativa nazionale “In Farmacia per i bambini”, promossa come sempre della Fondazione Francesca Rava – NPH Italia Onlus per la sensibilizzazione dei diritti dei più piccoli e la raccolta di farmaci da banco, alimenti per l’infanzia e prodotti pediatrici per i bambini in povertà sanitaria.

L'iniziativa si svolgerà a partire da venerdì 20 novembre, Giornata Mondiale dei diritti dell’infanzia e fino al 27 novembre, vedrà i volontari di molte associazioni di volontariato presenti anche nella farmacie di Perugia per raccogliere le donazioni di farmaci e altri presidi medici.

La povertà sanitaria minorile è correlata al progressivo aumento dei minori in povertà, 1 su 8 in Italia (dati Istat 2019) e alla povertà educativa. Una nuova ricerca condotta ha evidenziato l’incremento delle necessità degli enti per l’acquisto di mascherine, gel disinfettanti, devices per l’homeschooling, in presenza di un calo delle entrate e dell’aumento dei costi dell’assistenza.

Giunta all’ottava edizione, l'iniziativa "In farmacia per i bambini" si svolgerà in 2000 farmacie aderenti in tutta Italia. Testimonial e volontaria dell’iniziativa Martina Colombari, madrina della Fondazione.

"In Farmacia per i bambini", i numeri dell'iniziativa

Nell'arco delle sette edizioni finora svolte, sono stati raccolti oltre un milione di farmaci e prodotti baby-care. Nel 2019 la raccolta è stata donata a 668 enti (case famiglia, comunità per minori, empori solidali) per 36.000 bambini beneficiari e all’ospedale pediatrico NPH Saint Damien nella poverissima Haiti, che assiste 80.000 bambini l’anno. "In farmacia per i bambini" per 4 anni consecutivi nel 2019 ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica Italiana. Si tratta anche un evento sostenibile: ogni farmacia raccoglie per una Casa famiglia o ente sul suo territorio, cui viene abbinata, con beneficenza a km 0.

A questo link è possibile trovare la posizione delle farmacie aderenti all'iniziativa nel territorio di Perugia.