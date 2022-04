IN BREVE Maltempo a Perugia: nuova ordinanza del sindaco per prorogare accensione riscaldamento, orari e giorni

Viste le temperature basse rispetto alla media e il meteo inclemente per le prossime giornate, il sindaco Andrea Romizi ha firmato la nuova ordinanza dove è stata autorizzata la proroga dell’accensione degli impianti di riscaldamento in tutto il territorio Comunale fino al 26/04/2022 compreso, per una durata massima di 6 ore giornaliere con attivazione compresa dalle ore 5 alle ore 23 di ciascun giorno.