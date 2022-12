In 250 per regalare un sorriso con il comitato Chianelli

Oltre 250 i partecipanti alla tradizionale cena degli auguri del Comitato per la vita “Daniele Chianelli”: “È Natale… regala un sorriso” che si è tenuta all’hotel Sina Brufani. Una prestigiosa location per una serata di raccolta fondi in favore dell’associazione che da 32 anni si occupa di sostenere la ricerca, di cura, assistenza e accoglienza di bambini, ragazzi e adulti malati di tumori, leucemie, linfomi e mielomi. Una splendida occasione, dopo due anni di stop, che ha visto la presenza di tantissimi amici e sostenitori in un’atmosfera serena, ma anche ricca di commozione e tanta speranza grazie alle bellissime testimonianze di due ex pazienti dei reparti di Ematologia con TMO diretto dalla professoressa Cristina Mecucci e di Oncoematologia pediatrica con la direzione del dottor Maurizio Caniglia. Teresa e Gioele hanno infatti raccontato ai presenti intervistati da Paola Costantini, che ha presentato la serata, la loro esperienza di ritorno alla vita dopo il trapianto. “È stato un incontro meraviglioso – è il commento del presidente del Comitato Franco Chianelli – in particolare mi ha commosso la presenza di così tanti sostenitori che hanno partecipato con vero affetto alla nostra festa di auguri e solidarietà. E non è stata da meno la grande vicinanza delle istituzioni locali che, in un momento non facile per noi, ci hanno dimostrato sostegno e supporto. Cito per tutti la presidente della Regione Donatella Tesei, il sindaco Andrea Romizi, il direttore regionale alla sanità Massimo D’Angelo e il cardinale Gualtiero Bassetti che ci ha dedicato una bellissima benedizione. Oltre alla presidente della Provincia Stefania Proietti, l’assessore regionale Michele Fioroni, il presidente del Consiglio regionale Marco Squarta, il vicepresidente Valerio Mancini, il direttore del dipartimento di Medicina e Chirurgia, Vincenzo Talesa e il Rettore dell’Università per Stranieri, Valerio De Cesaris. E poi medici, imprenditori locali e tantissimi amici del Comitato che da anni ci sostengono. Il nostro sogno è far sorridere tutti i bambini, sempre”.

Durante la serata si è svolta anche una lotteria di beneficenza, a cui hanno partecipato tutti con generosità, con preziosi ed importanti premi in palio: uno splendido quadro del grande artista Arturo Checchi, un prezioso gioiello offerto dalla gioielleria Sandra di Bastia Umbra e sei raffinatissimi maglioni di Brunello Cucinelli”.