Impara a fare foto, video, gli algoritmi, Instagram, TikTok e il companatico digitale

Foto, video e i segreti dei social con "Fare i like", il corso gratuito, da giovedì 30 marzo, dalle 15 alle 18, al CSG - Centro Servizi Giovani del Comune di Perugia.

Il laboratorio “Fare i like” è un ciclo di 5 incontri gratuito pensato per dare ai giovani una formazione di base a tutto tondo sulla creazione di contenuti multimediali, video, immagini, grafiche e testi pensati per il mondo dei social media. Il laboratorio si rivolge principalmente ai ragazzi dai 18 anni in su che vogliono approfondire i trend del momento e superare le metodologie da boomer incallito.

L’attività sarà condotta da Mark David Alunni, della creative agency ITMsrl, composta proprio da professionisti come fotografi, videomaker, graphic & web designers, che si occupano della creazione di contenuti artistici multimediali in tutto il territorio nazionale.

Per iscriversi al laboratorio è necessario compilare il Google Form di iscrizione, cliccando al seguente link: https://bit.ly/FareiLike

Il laboratorio è suddiviso in cinque appuntamenti di 3 ore ciascuno:

Fotografa cose persone e animali carini: Esercitazione sul trattamento dell’ambiente, le luci (che ti rendono cess?) e la composizione fotografica. Si scattano fotine, si filtra, si posta. Overview sulle app carine per la fotografia;

Video pazzerelli: Video editing, uso della videocamera, tecnica di ripresa, esportazione. Si fa un video, si edita, si posta. Overview sulle app carine per filmare cose;

Problemi di cuori(cini): Come funzionano i maggiori social network? Talk interattivo e review dei vari profili. Contenuti che spingono e cringiate. Overview sulle app carine per condividere i propri contenuti;

Cringe o wow: Cosa scrivere in un contenuto per rovinarlo completamente? Copywriting terra-terra e i geroglifici del 2000: le emoji. Content creator carini da seguire assolutamente. Overview sulle app da avere assolutamente;

Grafica per “poracci”: Dai font al fotoritocco, i testi, gli sticker, i collage. Contenuti alternativi miscelando le tecniche apprese.