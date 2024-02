Nuova luce a Perugia, lavori per 30mila euro: tutti gli interventi

Il Comune di Perugia annuncia con una nota che "sono stati completati i lavori di miglioramento del servizio di illuminazione stradale programmati nel 2023 e approvati dalla giunta comunale lo scorso 18 ottobre per un importo complessivo di circa 30mila euro".

Gli interventi, prosegue Palazzo dei Priori, "hanno riguardato alcuni incroci tra strade comunali e provinciali, in particolare il bivio tra la strada provinciale 321 di San Biagio della Valle, il bivio tra la strada provinciale 340 e la strada dei Muri oltre che l’incrocio della stessa strada provinciale con la strada comunale di Montepetriolo. I tre incroci erano particolarmente pericolosi nelle ore notturne perché totalmente privi di illuminazione. È stata anche integrata l’illuminazione dell’area verde di Montebello con l’installazione di più punti luce, nelle zone delle aree giochi e dell’accesso all’area stessa, in accordo con l’associazione dei residenti della zona. Infine è stato ripristinato l’impianto di illuminazione dell’area verde Oliveto, con l’installazione di punti luce dedicati nell’area giochi e al campo da calcetto. I lavori sono stati eseguiti in collaborazione con la Provincia di Perugia nei tratti di competenza ed effettuati dalla concessionaria del servizio, Edison Next Governement Srl (ex Citelum SA). Gli interventi hanno comportato l’installazione di lampade a Led, sistemi di telecontrollo e, in alcuni casi, di pannelli fotovoltaici. Gli impianti realizzati sono conformi alla normativa regionale contro l’inquinamento luminoso".