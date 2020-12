Castagner compie 80 anni, la città di Perugia: "Auguri Ilario, esempio sul campo e nella vita"

Ilario Castagner compie 80 anni e la città di Perugia lo celebra per le sue imprese sportive alla guida del Grifo: “Un compleanno significativo per Ilario - si legge in una nota del Comune -, a cui rivolgiamo i nostri auguri come amministrazione e come città".

Un sentimento di riconoscenza quello che esprime l'amministrazione nei confronti dell'allenatore: "Perugia ti deve tanto, caro Ilario, sei stato sempre presente in ogni momento della vita cittadina e hai rappresentato, come ancora adesso rappresenti, un esempio da seguire, che non si è limitato al solo campo da gioco, ma anche nella vita. Ci hai insegnato che nei momenti più difficili non ci si deve abbattere, ma anzi trovare nel proprio intimo le energie per rialzarsi e giocarsela. Buon compleanno”.