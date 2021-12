La "perugina" Ilaria Borletti Buitoni tra le donne dell'anno 2021

La perugina di adozione Ilaria Borletti Buitoni è stata inserita tra le donne dell'anno 2021 segnalate dal Corriere della Sera.

L'imprenditrice e mecenate ha voluto ricordare l'impegno per la cultura e per il patrimonio culturale citando proprio Perugia che "è stata tra le prime iniziative di weTree con il recupero dell’area vicino al Tempio di Sant’Angelo - ha detto Borletti Buitoni - Ho sempre avuto a cuore la mia città d’adozione, anche raccogliendo l’impegno per la musica di mio marito e della sua famiglia, e quindi il sostegno agli Amici della Musica, alla cultura di Perugia, così importante per il patrimonio di bellezza e arte del nostro paese".

Ilaria Borletti Buitoni è nata a Milano nel 1955. Dopo essersi laureata in Scienze Politiche ha intrapreso una piccola attività imprenditoriale nel settore parafarmaceutico.

Volontariato, associazionismo e terzo settore, hanno da sempre avuto uno spazio importante nella sua vita fin da quando era giovane. Nel 1985 decise di dedicare ogni anno un mese, da volontaria, in un centro ospedaliero del Kenya del nord: da questa esperienza nasce anche un libro di fotografie e testi sulla vita di una tribù nomade. Questa esperienza sarà così determinante da spingerla, nel 1993, a contribuire alla nascita di Amref Italia Onlus, la più importante ONG africana che sostiene programmi sanitari e scolastici in Africa orientale.

Dal 1995 si divide tra MIlano e Londra, dove ha dato vita ad una fondazione attiva nell’ambito della musica da camera che ha lo scopo di promuovere la carriera di giovani musicisti, anche a livello internazionale.

Nel 2010 è stata nominata presidente del FAI – Fondo Ambiente Italiano: un impegno che l'ha appassionata enormemente, tanto da scrivere nel 2012 “Per un Italia Possibile”, Mondadori Electa, un libro sull’emergenza della cultura in Italia.

Sempre nel 2012 ha assunto l’incarico di componente del Consiglio Superiore di Banca d’Italia.

Eletta deputato il 3 maggio 2013, è stata nominata Sottosegretario al Ministero dei Beni e Attività Culturali e il 28 febbraio 2014 è stata confermata nello stesso incarico all’interno del Governo presieduto da Matteo Renzi.

Nel settembre 2014 esce per Mondadori Electa “Cammino Controcorrente”.

A dicembre 2016 viene riconfermata per la terza volta nel medesimo incarico dal premier Paolo Gentiloni.

Ha annunciato la decisione di non ricandidarsi e di lasciare la politica l’11 dicembre 2017.