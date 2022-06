IL RICORDO di Antonio Carlo Ponti | Mondo della cultura e del giornalismo in lutto: addio a Franca Calzavacca

In morte di Franca Calzavacca, gran signora del giornalismo umbro. Comincio dall’ultima mostra d’arte cucita insieme. Mi sembra ieri invece parliamo del 2007. Gesù! Segni di donna fra passato e presente. Dieci artiste umbre a Terni: Osmida e Chiara Armellini, Gabriella Barbonari, Gisella Manuetti Bonetti, Laura Mariani, Micaela Mariani, Sofia Rocchetti, Loretta Santini, Paola Violati, Antonella Zazzera. Mostra che ricalcava e attualizzava Segni di Donna. L’arte al femminile in Umbria 1915- 1984, rassegna in “Arte Estate in Acquasparta 1984”, cui lavorammo per 21 esposizioni: Franca, io, Mino Valeri e Cesare Vivaldi, talvolta con il supporto di Bruno Toscano.

Ciascuna mostra richiedeva 3-4 incontri a Palazzo Cesi, ed era almeno per me una festa: il viaggio in un’Umbria verde, primaverile e estiva, guidare pensando a ritocchi, una nuova ricerca, un altro nome, a quanto avrei scritto e seguito nei cataloghi tutti allestiti da me: quindi i saluti all’arrivo, il

ritorno, credo anche il pranzo ma qui ho un po’ di buio, ricordo un ristorante gestito da un signore nevrotico che litigava mi pare col figlio. Finì in tragedia?

Non voglio ricordare altro. Lavorare con Franca, solida giornalista e eccellente poetessa, classe 1930, di Chiari in provincia di Brescia, grosso e moderno comune e mi dice il marito Roberto Chirchirillo, laureato e dirigente di cancelleria alla Procura della Repubblica, essere forse il paese d’origine dei genitori del grande poeta (morto centenario) Lawrence Ferlinghetti.

Franca, giornalista dal 1954 ha collaborato a decine di testate, firmandosi anche ”Nereo”, veloce e puntuale nella scrittura sapiente. Pluripremiata, Cavaliere al Merito, ha nel suo bagaglio due libri di eccellenti e ispirate poesie: Più di niente, e L’ombra della sera. Quanto piacevolissimo lavoro insieme, ragguardevole e probo Roberto, poso soltanto dire che ti sto accanto con affetto. Franca, dormi in pace.