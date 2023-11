Un messaggio di pace e di cooperazione accademica tra l’Università di Perugia e quella di Gerusalemme

La cooperazione accademica tra le università di diversi paesi e culture è un fattore fondamentale per lo sviluppo della conoscenza, della comprensione e della pace. In un mondo segnato da conflitti e tensioni, le università possono svolgere un ruolo chiave nel favorire il dialogo e la convivenza tra i popoli.

L’Università degli Studi di Perugia ha infatti ricevuto con grande piacere la visita del rettore dell’Università Al-Quds di Gerusalemme, Imad Abu Kishek, in questo martedì 21 novembre.

Il rettore Maurizio Oliviero ha espresso il suo apprezzamento per la visita e ha spiegato: “Il rettore Abu Kishek ci porta un’idea e un messaggio che condividiamo pienamente. Qualunque violenza, qualunque tragedia è una sconfitta per l’umanità e le università, nel rispetto della loro autonomia e indipendenza, devono essere capaci di formare le giovani generazioni alla comunicazione, intesa come costruzione del dialogo e della pace. Questo si fa con la cultura, con il buon senso, con il rispetto di ogni persona e di ogni essere umano”.

Oliviero ha poi aggiunto: “Noi collaboreremo con l’Università Al-Quds, con le università israeliane, con quelle palestinesi e quelle di tutto il mondo che vogliono condividere una strada che non ha alternative se non la costruzione di un percorso di pace che nasca dal rispetto di ogni essere umano”.

Al-Quds è l’università palestinese di Gerusalemme Est e offre corsi di laurea e di specializzazione in diverse discipline, tra cui medicina, ingegneria, scienze sociali e umanistiche.

Questa visita rappresenta un importante passo avanti nella cooperazione tra le due università e una testimonianza del valore della cultura come strumento di dialogo e pacificazione.