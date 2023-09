Il questore Bellassai saluta Perugia: "Terra sicura grazie all'amore e alla mentalità dei suoi cittadini"

“Se avete una provincia così sicura, perché tutto sommato sicura si può considerare, è anche merito vostro. Della vostra mentalità, educazione e amore per la vostra terra”. Così il questore Giuseppe Bellassai si congeda da Perugia, da ottobre andrà a guidare la questura di Catania, chiudendo, dice, un cerchio essendo lui originario di Ragusa e avendo avuto la città di Catania come punto di riferimento personale e professionale.

“Lascio Perugia orgoglioso per il nuovo incarico e per la fiducia che il capo della polizia mi ha accordato, ma non senza tristezza per gli amici e i collaboratori che saluto. Ma sono sicuro che tornerò”.

“Due anni di tempo - spiega al di là dei numeri e dei bilanci - sono pochi per poter sradicare completamente certi fenomeni criminali, ma sono sufficienti per poter dare segnali importanti. Ogni criticità, questo lo posso assicurare, non ci è sfuggita, è stata ed è sotto la nostra attenzione”. E fa l’esempio di Fontivegge, zona calda “dove continueremo ad essere presenti e a intervenire come abbiamo fatto finora”. Ma la questura di Perugia, spiega ancora nell’incontro di saluto non è solo Perugia. Il territorio è vasto, “ho provato a conoscerne ogni angolo, anche incontrando i sindaci”, ma questo non ha impedito di far sentire la propria presenza. “Borghi sicuri è un modello di intervento che abbiamo fortemente voluto perché è l’esempio di quello che deve essere la polizia. Il nostro motto è “esserci sempre”, se non lo possiamo fare in maniera fisica perché i commissariati sono 4 in tutta la provincia, lo facciamo con l’importante attività congiunta con le polizie locali. Lo facciamo non lasciando niente al caso, rispondendo a una mail, a una segnalazione, dando risposte alle richieste che i cittadini ci danno. Insomma, un’istituzione vicina alla gente, presente, in ascolto e pronta a rispondere”. L’incontro è stato anche l’occasione per inaugurare la sala meeting del quarto piano, completamente rinnovata. “Senza istituzioni credibili - ha aggiunto il prefetto Armando Gradone, presente all’inaugurazione della sala insieme all’arcivescovo Ivan Maffeis e l’assessore alla polizia locale del Comune di Perugia, Luca Merli - non ci sarebbero cittadini così”, come quelli della provincia di Perugia che “non lo dico per piaggeria” aveva sottolineato il questore, “sanno affrontare certe criticità e certi tentativi della criminalità con l’educazione, la mentalità e l’amore per la loro terra che li contraddistingue”.