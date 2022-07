Il progetto di raccolta di occhiali usati dei Lions di Perugia approda al centro commerciale di Collestrada

Il progetto di raccolta di occhiali usati del Lions di Perugia approda al centro commerciale Collestrada. Da oggi sarà possibile portare, nell’apposito contenitore che si trova in galleria fronte punto vendita Grandvision, gli occhiali da vista e da sole che non si utilizzano più, affinché diventino nuove paia di occhiali per chi ne ha bisogno e non può permettersene l’acquisto.

Gli occhiali usati raccolti dai Lions e da altri volontari vengono spediti in uno dei diciannove Centri Lions per il riciclaggio di occhiali da vista esistenti nel mondo che nel corso dell’anno scorso hanno radunato circa 6 milioni di paia di occhiali da vista e ne hanno distribuito oltre 2,8 milioni nelle nazioni in via di sviluppo. Gli occhiali vengono puliti, riparati e classificati a seconda della gradazione, poi vengono distribuiti dai volontari Lions e da altre organizzazioni che si occupano della protezione della vista nei paesi in via di sviluppo.

Gli occhiali usati, raccolti e riportati a nuova vita dai Lions, arrivano dovunque ce ne sia bisogno. Ora a Perugia c’è una postazione in più dove poter compiere un gesto semplice, ma di grande aiuto. Nella galleria fronte punto vendita Grandvision, è stato posizionato l’apposito contenitore ben visibile e riconoscibile per il conferimento di tutte le tipologie di occhiali da sole e da vista, per bambini e adulti. Sarà a cura dei Lions lo svuotamento periodico del contenitore e il trasporto degli occhiali fino al Centro di Raccolta.

“Quando, nel 1994, nasceva ufficialmente l’ambizioso Service Internazionale Lions di Raccolta e riciclaggio degli occhiali usati, non era ben chiaro quanto potesse ampliarsi e ricevere il consenso della popolazione- dice la presidente della Zona 9B Ketty Savino, rappresentando tutti i Clubs Lions di Perugia - Oggi, il successo di questo progetto è stato consolidato e la nuova collaborare con il Centro Commerciale di Collestrada nella raccolta, riciclaggio e distribuzione degli occhiali usati rappresenta un nuovo traguardo. Soddisfare i bisogni delle persone in difficoltà è il principio ispiratore dell’associazione Lions che si impegna a promuovere tutte le iniziative ed i progetti che possano rispondere alle necessità dei più deboli e bisognosi. Quelli che sono piccoli gesti per molti di noi possono diventare grandi azioni per l’umanità”.

“Abbiamo sposato con grande entusiasmo questo importante progetto Lions, per il quale siamo certi che la nostra clientela non farà mancare il proprio supporto - commenta Roberto Lo Duca, direttore del centro commerciale Collestrada - Oltre al primario obiettivo solidale di portare occhiali da vista a chi ne ha bisogno, c’è anche quello non meno importante del riciclo e riutilizzo di supporti per la vista che, altrimenti, resterebbero nei cassetti o, peggio, diventerebbero rifiuti. La collaborazione con i Lions di Perugia proseguirà anche con altri progetti, che saranno di volta in volta ospitati all’interno della galleria del centro commerciale Collestrada”.