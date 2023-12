Un'app per le future mamme: il progetto del dottor Stefano Pasquino dell’ospedale di Perugia premiato dal Politecnico di Milano

Il Politecnico di Milano ha premiato il project work "Mummy for Dummies" - aspiranti mamme alle prime armi - del dottor Stefano Pasquino, cardiochirurgo dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, in occasione della prestigiosa competizione Som - project work con impatti connessi ai Sustainable Development Goals - della School of Management del Politecnico di Milano.

Pasquino insieme a un team multidisciplinare composto da Linda Guarda, dirigente statistico di ATS Val Padana e da Giovanni Lombardo, amministrativo dell’Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania, ha gettato le basi per un’applicazione che risponde in modo innovativo ai bisogni delle donne in gravidanza e si propone di diminuire le disuguaglianze sociali dovute alla condizione di migrante o al basso livello di educazione.

Un'applicazione innovativa concepita per offrire un sostegno mirato nell'ambito del percorso nascita, con particolare attenzione alle gravidanze fisiologiche e al ruolo centrale del consultorio come struttura di elezione. Il progetto ha coinvolto, per la parte più gestionale, l’ATS Val Padana, l’ASST di Cremona e l’ASST di Mantova, nonché l’Azienda Ospedaliera di Perugia che ha contribuito con la realizzazione di video informativi per le donne in gravidanza.

"Mummy for Dummies" è un ponte fra l’innovazione sociale e la sanità, un progetto che si è distinto per la sua coerenza con alcuni dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e per la sua capacità di rispondere in modo innovativo ai bisogni delle donne in gravidanza, soprattutto di quelle che vivono situazioni di vulnerabilità sociale.