Il presepe di Vincenzo Vescovi benedetto da monsignor Ivan Maffeis: un dono di pace alla Provincia di Perugia

La magia del Natale è racchiusa in una valigia di cartone, quella di Vincenzo Vescovi, un uomo che durante la seconda guerra mondiale non rinunciava mai a portare con sé il suo presepio.

Questo simbolo di fede e speranza è stato donato, per il periodo delle festività, dall’associazione Amici del Presepio “Gualtiero Angelini” di Città di Castello alla Provincia di Perugia che lo ha esposto nel piano nobile del Palazzo in Piazza Italia.

Nel pomeriggio di lunedì 18 dicembre il presepe ha ricevuto la benedizione dell’Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, monsignor Ivan Maffeis che ha augurato a tutti luce e pace nel cuore e nel lavoro: “Che nel nostro cuore, nel nostro lavoro e in quello di amministratori tutt’altro che facile, ci siano sempre luce e pace che permettano anche in mezzo alle difficoltà di non perdere l’impegno, la voglia di fare, né la capacità di mediare alle richieste e le pretese a beneficio della collettività” ha concluso Maffeis.

Anche la presidente della Provincia, Stefania Proietti, ha espresso il suo augurio di fraternità e solidarietà, ispirandosi alla valigia di Vincenzo Vescovi come appello alla pace in questo momento storico difficile.