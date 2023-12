Natale 2023, palloni, maglie e tanta voglia di giocare: i giocatori del Perugia fanno visita ai piccoli pazienti del Chianelli

Serie C

Serie C Girone B

Tra i molti impegni agonistici da sostenere non manca uno spazio di tempo da ritagliarsi per lodevoli iniziative di solidarietà. Nel pomeriggio odierno una delegazione del Perugia Calcio ha fatto visita ai bambini della Struttura Complessa di Oncoematologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, diretta dal dottor Maurizio Caniglia. Presenti, in rappresentanza della squadra, Cristian Dell'Orco e Federico Ricci che hanno regalato qualche minuto di gioia ai piccoli malati donando loro palloni, sciarpe e altri gadget biancorossi.

I due giocatori, accompagnati dal team manager Massimiliano Rossi e dall'ufficio stampa del club, hanno commentato così a margine dell'evento: "Abbiamo voluto portare un momento di gioia a questi bambini e ragazzi che stanno lottando contro un avversario tosto ma non invincibile".

Va rimarcata l'importanza del reparto di oncoematologia ematica che è diventato nel corso del tempo un centro di riferimento regionale per le malattie oncoematologiche pediatriche grazie anche al supporto dato alla famiglie grazie alla figura di uno psico-oncologo. Di particolare rilievo anche l’assistenza domiciliare e il grande lavoro svolto dal mondo del volontariato a supporto dell’ospedale.

La tappa successiva

La comitiva biancorossa si è poi trasferita a poca distanza dall'ospedale, e cioè presso la struttura del "Comitato per la Vita Daniele Chianelli", che collabora a stretto contatto con il reparto di oncoematologia pediatrica occupandosi di ogni aspetto materiale e psicologico delle necessità delle famiglie e dei ragazzi, accolti come sempre dalla gentilezza e cordialità di tutti i collaboratori di Franco Chianelli. Anche qui palloni, sciarpe e altri gadget per la felicità di tutti.