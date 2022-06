PERSONAGGI Quando il Cuore Verde di veste d’oro. Due quindicenni umbri a rappresentare l’Italia nei campionati mondiali di ballo

Quando il Cuore Verde di veste d’oro. Due quindicenni umbri a rappresentare l’Italia nei campionati mondiali di ballo. Sono Ginevra Vantaggi di Bastia Umbra e Lorenzo Castellari di Perugia. Ai Campionati Italiani Assoluti FIDS, svoltisi a Massa Carrara dal 22 Aprile al 5 Giugno, hanno ottenuto la soddisfazione della medaglia d’oro, piazzandosi al primo posto in ben due discipline: Danze Standar e Combinata 10 balli categoria 14/15 anni AS. È circostanza che si verifica per la prima volta e che segna un assoluto primato di eccellenza della Regione dal cuore verde.

I nostri ballerini saranno in pista il 12 Novembre in Portogallo. Racconta Federica, madre di Lorenzo, con alle spalle una storia di eccellenza coreutica: “Tutti i

risultati fin qui ottenuti sono merito della decennale passione per il ballo che si traduce in impegno quotidiano, sacrificio e volontà”. Aggiunge: “Non esistono domeniche o feste comandate. Lorenzo e Ginevra si allenano con tenacia encomiabile, rinunciando anche a qualche spasso legato all’età e alla piacevole frequentazione

dell’ambiente giovanile. Socialità sì, ma prima di tutto allenamento”.

Lode anche a Elisa Galli e Claudio Proietti, i docenti che li seguono e li assistono con affetto e professionalità. Grazie al coinvolgimento di tutto lo staff della Scuola di Ballo “Asso di Cuori” di Bastia Umbra e dei loro genitori. Saremo in tanti a fare il tifo per queste due eccellenze locali e nazionali. Nella fondata speranza che diventino star internazionali.