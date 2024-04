Il personaggio - Paolo Taticchi, tra gli italiani più influenti nel cambiamento sociale, ha ricevuto il premio "Stefan A. Riesenfeld Memorial"

Paolo Taticchi, perugino doc e professore di strategia aziendale e sostenibilità presso la School of Management dell'University College London, ha ricevuto il premio "Stefan A. Riesenfeld Memorial", assegnato dall'Università di California, Berkeley. Il premio riconosce gli individui che hanno portato contributi significativi nel diritto internazionale e in altre discipline, influenzando in modo positivo il cambiamento sociale su scala internazionale.

Il conferimento del premio sottolinea l’eccellenza di Taticchi all'interno di una cerchia ristretta di leader globali, riconosciuti per il loro significativo contributo nell’avanzamento della società e del business. Il premio prende il nome dal professor Stefan A. Riesenfeld, una figura fondamentale nella comunità del diritto internazionale a Berkeley. Il Simposio Riesenfeld, in sua memoria, rappresenta un evento centrale, che riunisce relatori da tutto il mondo per discutere questioni critiche legali, sociali ed economiche a livello globale. Il riconoscimento del professor Taticchi al simposio di quest'anno sottolinea l'importanza delle contribuzioni interdisciplinari nell’affrontare le sfide che la nostra comunità globale oggi si trova ad affrontare.

“Sono profondamente onorato di ricevere il premio Stefan A. Riesenfeld, un riconoscimento che risuona profondamente con il mio impegno a promuovere pratiche di business sostenibili e a contribuire al cambiamento sociale ed economico globale” ha detto Taticchi ricevendo il premio.

Non è la prima volta che l’accademico perugino si distingue. Nel 2018 era stato inserito nella lista dei migliori professori di business al mondo sotto i 40 anni. Lo stesso anno, il presidente Mattarella gli aveva conferito l’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. Nel 2019, la Camera di Commercio Italiana di Londra gli aveva conferito il premio “Talented Young Italian Award” riservato a Italiani che si distinguono professionalmente in Inghilterra. Negli ultimi 3 anni, il Sole 24 Ore lo ha menzionato più volte come l’italiano under 40 più influente al mondo.