IL PERSONAGGIO Mister Umbria Jazz, Carlo Pagnotta, da oggi è tra i "grandi" della storia di Perugia

Carlo Pagnotta, fondatore e Direttore Artistico fin dalla prima edizione nel 1973 di Umbria Jazz, è stato iscritto all’albo d’oro relative all’anno 2023 del Comune di Perugia. La decisione è stata presa dal Consiglio comunale che ha provveduto, in seduta segreta, a deliberare le iscrizioni. Un riconoscimento in particolare per la sua grande opera da direttore artistico di Umbria Jazz.

Ogni anno, in occasione della celebrazione del XX Giugno, vengono iscritti all'Albo d'Oro cittadini, associazioni ed enti che abbiano dato particolare lustro alla città, La cerimonia si svolge alla Sala dei Notari di Palazzo dei Priori con la consegna agli iscritti di una pergamena, firmata dal Sindaco, nella quale è riportata la motivazione. Carlo Pagnotta, fondatore e Direttore Artistico fin dalla prima edizione nel 1973 di Umbria Jazz, è diventato un’autentica istituzione nel mondo del jazz internazionale.

Le congratulazioni di Umbria Jazz

"Esprimo grandissima soddisfazione per l’iscrizione di Carlo Pagnotta nell’Albo d’Oro del Comune di Perugia, dopo quella di Umbria Jazz nel 2003 - scrive il presidente della Fondazione Umbria Jazz, Gian Luca Laurenzi - . Ciò è il meritatissimo riconoscimento della genialità di un Uomo che ha creato Umbria Jazz e della tenacia e competenza per averla fatta crescere esponenzialmente in questi 50 anni, fino a farla diventare il principale evento culturale italiano e tra i primi nel mondo, adempiendo mirabilmente a quelli che sono gli scopi della Fondazione: la promozione turistica, culturale e la valorizzazione dell’immagine dell’Umbria in Italia e all’estero. Questo riconoscimento, che arriva alla vigilia di Umbria Jazz – 50th Anniversary, costituisce il degno coronamento di un’annata del tutto speciale per Umbria Jazz, che proseguirà con le celebrazioni del 30mo dell’altra creazione di Carlo Pagnotta, ulteriore perla del diadema UJ: Umbria Jazz Winter a dicembre prossimo venturo. A nome mio e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, rivolgo a Carlo le nostre più sentite congratulazioni ed i nostri più affettuosi saluti".