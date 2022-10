Il PERSONAGGIO Luigi Malerba con le sue pizze racconta l'Umbria e il suo Trasimeno: e vince

Luigi Malerba, pizzaiolo della pizzeria Cento Passi di Magione, conquista anche la Toscana. Si è, infatti, classificato al primo posto del Campionato toscano di pizza classica, nella categoria Km O, con la sua A spasso in Umbria, tappa al lago Trasimeno. Luigi ha primeggiato su 42 concorrenti provenienti da tutta Italia nella categoria KM 0.

Promotore da sempre di prodotti del territorio anche questa volta centra l'ennesimo traguardo dopo che nel 2019 è stato premiato al concorso pizza Ecellenze umbre con la pizza Trasimeno, alla tinca, nel 2021 al Campionato italiano di piazza con Sinfonia Umbra alla carpa.

La ricetta è a base di pesce gatto "che a volte viene classificato di serie B, ma è un po' come gli spinaci per i bambini che dicono che non sono buoni senza averli assaggiati. Invece è un prodotto buonissimo e versatile". Farina del Molino Fagioli di Magione, pesce della cooperativa di pescatori di San Feliciano.

"L'ho accompagnato con la fagiolina del Trasimeno, prodotto antico e presidio slow food, che sapientemente coltiva e raccoglie a mano Flavio Orsini di San Donato, ho poi voluto bilanciare con dei pomodorini arrosto, zest di limone, chips croccanti di cavolo nero del Trasimeno e l'olio buono delle Colline che circondano il lago"

Risultato una pizza autentica e genuina che ha catturato i giudici di gara.

"Sono felice e soddisfatto perché anche questa volta dopo studi e prove il risultato è arrivato - conclude Malerba - Per me rimane un dovere promuovere i prodotti del lago Trasimeno sulla pizza , che sono buonissimi, soprattutto per premiare tutte le realtà virtuose che continuano a produrre in maniera onesta e che con sacrifici portano avanti gli insegnamenti di un tempo mai dimenticati , ed anche questa volta ci sono riuscito".