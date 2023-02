IL PERSONAGGIO Il regista Paolo Genovese a Todi per il film "Il primo giorno della mia vita". Ruggiano: "E' ormai uno di noi: grazie di tutto"

Giornata speciale, domenica 19 febbraio, per il cinema a Todi: il Nido dell'Aquila, infatti, ospiterà il regista Paolo Genovese per la presentazione del suo ultimo film "Il primo giorno della mia vita", definito dalla critica come "un esperimento magico" con un cast stellare: Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Margherita Buy, Sara Serraiocco, Lino Guanciale, Giorgio Tirabassi, Gabriele Cristini, Antonio Gerardi, Elena Lietti, Thomas Trabacchi e Vittoria Puccini, presente in sala a Todi insieme al direttore della fotografia Fabrizio Lucci e alla scenografa Chiara Balducci. Un parterre de roi, dunque, per tutti gli appassionati del buon cinema.

L'iniziativa, che ha il patrocinio del Comune di Todi e dell'Umbria Film Commission, della quale Genovese è presidente, vuole essere un'occasione per far apprezzare una delle sale cinematografiche più belle della regione, incastonata come un gioiello nel centro storico della città, con una programmazione di assoluto livello che include anche film in lingua originale, molto apprezzati dai tanti stranieri che risiedono nel territorio.

Il regista Paolo Genovese di Todi è ormai un cittadino d'adozione, residente in zona per lunghi periodi dell'anno e protagonista con l'Umbria Cinema Festival, di cui è direttore artistico e la cui terza edizione si terrà quest'anno nella seconda metà di luglio, con la centrale piazza del Popolo quale location principale e il Nido dell'Aquila, che in estate diventa anche arena cinematografica unica nel suo genere, sede di proiezione dei film in concorso.

"Siamo grati a Paolo Genovese - dichiara il Sindaco di Todi Antonino Ruggiano - per questo suo ulteriore gesto di amicizia e di attenzione verso la città, della quale è ormai un cittadino onorario ed uno dei testimonial più conosciuti ed apprezzati". L'evento, alla presenza del regista e di parte del cast, prevede l'inizio alle ore 16:30. Il film rimarrà in programmazione anche nelle giornate di lunedì e martedì. "Grati della rinnovata disponibilità - aggiunge il vicesindaco Claudio Ranchicchio - invitiamo i tuderti e non solo a trascorrere un pomeriggio di bel cinema a Todi".