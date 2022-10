IL PERSONAGGIO Alessandro Bicorgni porta Perugia tra i grandi del judo

Il sindaco Andrea Romizi e l’assessore allo sport Clara Pastorelli hanno incontrato il giovane atleta Alessandro Bicorgni che parteciperà al Campionato di Judo “Koper Cadet European Cup 2022” previsto a fine ottobre in Slovenia.

Il sedicenne è stato ricevuto nella sala Rossa di Palazzo dei Priori insieme all’allenatore Stefano Poeta, che nel 2020 ha festeggiato 50 anni nel judo.

Bicorgni ha iniziato a praticare judo a 8 anni presso la Palestra dei Poeti del Judo, associazione sportiva dilettantistica di Sant’Andrea delle Fratte, che vanta uno staff tecnico di rilievo a livello nazionale e internazionale.

“L’amore per questa disciplina e l’applicazione costante, difficilmente riscontrabili in ragazzi della sua età, lo hanno sempre portato a cercare di migliorarsi ogni giorno di più – ha detto l’allenatore Poeta -. Sin da piccolo, Alessandro ha mostrato talento e capacità per il judo distinguendosi in gare nazionali e internazionali. Rappresenta la punta di diamante del nostro club per la passione e il

sacrificio con cui lavora conciliando il judo con altre attività”.

Il sindaco Romizi ha rivolto al giovane “i complimenti della città per la tenacia dimostrata, la qualità più importante, e i migliori auguri in vista della competizione e, soprattutto, per la vita”. Il sindaco ha affermato che “Perugia è orgogliosa” per tutti i traguardi che Bicorgni ha già raggiunto.



“Per l’amministrazione – ha aggiunto l’assessore Pastorelli - è un piacere dare risalto a sport che, sia pure diffusi, in genere hanno meno visibilità".