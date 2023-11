Longevo: il progetto delle Acli per contrastare l'isolamento degli anziani a Corciano

“Il nostro progetto, che si ispira alla casa comunità, vuol diventare un punto di riferimento per il territorio di Corciano e le sue frazioni, da cui far partire gli interventi che, come base, hanno sempre il concetto di partecipazione” spiega il presidente della sezione Acli di Perugia Alessandro Moretti riguardo il nuovo progetto “Longevo” dedicato alle persone over 65.

Il progetto promosso dalle Acli di Perugia, in collaborazione con il Comune di Corciano, la Fondazione Tiranti e il Csi, con il finanziamento della Fondazione Perugia, è stato presentato oggi, lunedì 27 novembre a Corciano. Si ispira alla casa comunità e vuole contrastare l’isolamento degli anziani offrendo loro opportunità di partecipazione e sostegno.

Presenti in sala, Sara Motti, il vicesindaco del Comune di Perugia, Giordana Tomassini l’assessore al Welfare del Comune di Corciano, il consigliere comunale Antonio Cappelli, Alessandro Moretti dell Acli, don Simone Sorbaioli, Palmiero Bruscia, Antonio Pagana e Paolo Pigliautile della Fondazione Tiranti e Alessandro Rossi del Csi.

“Seppur siamo il Comune più giovane dell’Umbria, l’età anagrafica degli abitanti è in forte crescita. Per questo è importante implementare le azioni e le iniziative che interessano il nostro territorio dedicate agli over 65” ha evidenziato il vicesindaco Motti. Non a caso il progetto ha come obiettivi principali di migliorare e integrare i servizi e gli interventi per gli over 65, di creare una rete territoriale di raccolta dati e di supporto, di attivare la Casa della Comunità come servizio di prossimità. Il progetto inoltre vuole monitorare e intervenire sui bisogni e i desiderata degli over 65, sia in situazioni di vulnerabilità che in modo preventivo, agendo sulle abilità necessarie al buon invecchiamento.

“Per riuscire nell’intento occorre mettere in rete tutto ciò che c’è nel territorio. Sono oltre cinquanta le associazioni che operano in questa area, senza contare parrocchie e altri Enti, ma quello che manca è un collegamento. - ha concluso Moretti - Questo ambizioso progetto ha, quindi, come obiettivo quello di realizzare il suddetto collegamento attraverso una piattaforma sperimentale aperta sia ai cittadini che vogliono vagliare le attività, sia alle associazioni che, collaborando insieme, possono caricare e veicolare i propri servizi”.