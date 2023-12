L'Umbria presenta i suoi alberi di Natale da record nella sala stampa della Camera dei deputati

L’Umbria si è trasferita nella sala stampa della Camera dei deputati per presentare le attesissime novità natalizie di Deruta e Castiglione del Lago. Qui, in una grigia e piovosa Roma, due comunità umbre hanno portato lo spirito natalizio del cuore verde d’Italia.

Al centro dell’attenzione i due alberi, quello fatto di ceramica e quello sull’acqua del lago Trasimeno. Autoctoni e turisti potranno ammirare la bellezza di un albero realizzato da oltre cento volontari con 165 pali piantati sull’acqua del Trasimeno, 2.600 lampadine, 7.000 metri di cavi per una lunghezza di 1.080 metri e una larghezza di 50 a Castiglione del Lago e la maestria di artigiani di Deruta che hanno creato un albero alto 11 metri che poggia su due basamenti in ceramica con 16 file da quattro rami ciascuna, anch’essi in ceramica, così come le 250 palle di Natale appese. I due sono i più grandi del mondo, con le rispettive specificità, e venerdì 8 dicembre si celebrerà l’accensione congiunta.

Durante la conferenza di “Natale nei Borghi più belli d’Italia”, martedì 5 dicembre, si è parlato delle festività, ma il presidente dell’associazione “I Borghi più belli d’Italia”, Fiorello Primi, ha posto l’accento sull’importanza che risiede in queste zone e quanto sia opportuno non trascurarli e dotarli di tutti i servizi necessari affinché non prosegua lo spopolamento che caratterizza le zone più rurali della penisola.

Alle parole di Primi, si sono unite quelle del parlamentare umbro Virginio Caparvi: “Nei borghi si può godere di uno stile di vita che è di gran lunga superiore dei grandi agglomerati urbani. - ha continuato Caparvi - Devono resistere a un tempo in cui sembra che il profitto debba determinare il benessere dei cittadini e delle persone, mentre invece dobbiamo pensare a quanto sia importante il benessere psicofisico trasmesso da questi luoghi”.

Ricky Tognazzi e Gianmarco Tognazzi sono stati gli ospiti d’onore di questo incontro dove hanno presentato insieme al sindaco di Deruta l'esposizione “Ugo di noi, 101 anni di Ugo Tognazzi in mostra”. I due fratelli oltre a illustrare gli oggetti del grande attore Ugo Tognazzi scelti per la mostra, come il copione originale di “Amici miei”, hanno inscenato un vero e proprio sipario comico con giochi di parole contenenti il nome del padre. Ha aggiunto poi Ricky: “È rappresentativo che la mostra si svolga a Deruta perché nostro padre veniva dalla provincia e ha sempre creato un borgo intorno a se, inoltre le piaceva molto la ceramica”.

Hanno partecipato all’evento anche l’assessore regionale alla Cultura e Turismo Paola Agabiti insieme alle delegazioni delle due città con il sindaco Matteo Burico e il presidente dell’Associazione “Eventi Castiglione del Lago” Marco Cecchetti da una parte e il sindaco Michele Toniaccini e la presidente della “Pro Deruta” Norma Lumaca, dall’altra. Presenti anche il vicepresidente del Consiglio Regionale Michele Bettarelli, il direttore del Gal Trasimeno-Orvietano Francesca Caproni e l’assessore comunale di Deruta Piero Montagnoli.

Il primo cittadino Burico ha sottolineato: “È un momento importante per Castiglione del Lago, per il Trasimeno e per l’Umbria, perché l’appassionata scommessa dei castiglionesi sta coinvolgendo tutta la regione e penso che essere qui a Roma sia un grande riconoscimento”.

Sono poi arrivate le parole del sindaco Toniaccini: “Quest’anno il Natale è straordinario ed è il caso di dire che è il cinema che accende l’albero di ceramica insieme a Ricky Tognazzi, Gianmarco Tognazzi e Simona Izzo. Sarà un momento indimenticabile per tutta la nostra comunità”.

L’assessore Agabiti ha poi concluso la conferenza evidenziando: “I piccoli comuni sono fondamentali, una risorsa importante per realizzare eventi e l’albero di Castiglione del Lago e quello di Deruta sono una forza propositiva trainante per tutti i comuni dell’Umbria”.