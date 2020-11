Il miglior olio "fruttato leggero" del mondo è umbro: l'olio Gaudenzi rivela i suoi segreti

Da un lavoro fatto manualmente da una famiglia di olivicoltori umbri, per la precisione la famigila Gaudenzi, nasce un olio che porta ancora una volta i buoni prodotti dell'Umbria tra le eccellenze modiali.

Infatti il ‘Fruttato leggero’ che nasce a Pigge di Trevi da olive raccolte nei 35 ettari di oliveto che la famiglia cura sulle colline di San Paolo, nel comune di Panicale, ha meritato il primato di migliore olio al mondo nella prestigiosa guida FLOS OLEI, che seleziona le migliori 500 aziende al mondo, curata da Marco Oreggia.

Ma i riconoscimenti attribuiti all'azienda di Francesco Gaudenzi per la qualità del suo olio non finiscono qui: nei giorni scorsi è infatti arrivato anche il premio come ‘Olivicoltore dell’anno’ attribuito dalla Guida agli Oli d’Italia di Gambero Rosso.

Miglior olivicoltore per Gambero Rosso, miglior DOP per Flos Olei, che valore hanno? “Siamo una famiglia di olivicoltori - spiega Francesco Gaudenzi - giunta ormai alla terza generazione; questi riconoscimenti ci danno certezze, perché rappresentano per noi un punto di verifica dello stato di sviluppo del nostro progetto. L’olio è il risultato finale di un anno di lavoro da olivicoltori che, se ben fatto, garantisce la possibilità di avere il miglio frutto possibile da portare in frantoio. Poi, che questo riconoscimento di Flos Olei, alla nostra DOP Umbria Colli del Trasimeno, la terza che produciamo, oltre alla Colli Assisi Spoleto e Colli Martani - rafforza una cultura innovativa dell’essere olivicoltori e frantoiani, la capacità di alzare la testa, di uscire dai localismi che purtroppo caratterizzano ancora oggi i rapporti con chi fa il nostro mestiere”.

La storia della famiglia Guadenzi e dei suoi successi sarà raccontata dalla trasmissione Linea Verde (Rai Uno - ore 12,20) domenica 6 dicembre.