Il Manu chiude la domenica per 'motivi tecnici'. Nel periodo di massime presenze, fra turisti e musicofili a UJ. Incredibile

Il Manu chiude la domenica per "sopraggiunti, improvvisi, problemi tecnici". E non è la prima volta. Nel periodo di massime presenze in città. Incredibile.

Ci scrive un lettore: “È già successo due domeniche fa”.

Aggiunge: “A chi chiede motivo di tali assurde chiusure in un periodo di massima presenza di turisti, (si pensi all’effetto traino di UJ), si forniscono risposte imbarazzate”.

A detta del corrispondente, “Il motivo risiede nel fatto che il personale di custodia ha esaurito il numero di festivi e dunque si rifiuta di lavorare di domenica”.

Viene anche prospettata una soluzione, magari in contrasto con i sindacati. “Per garantire il servizio, si potrebbe far recuperare nei mesi con minore affluenza”. Ineccepibile.

Considerazione finale (da condividere!). “Il personale turnista sa bene che deve lavorare quando gli altri sono in vacanza. Invece, per evitare problemi, si preferisce chiudere”.

Come sanare conflitti a discapito del servizio. Che viene addirittura azzerato.