Il Lions Club Perugia Centenario dona 10 televisori all’oncologia pediatrica di Perugia

Il Lions Club Perugia Centenario ha donato 10 smart tv all’oncologia pediatrica di Perugia ed un abbonamento al canale Disney Plus per poter rendere migliori le giornate dei piccoli pazienti e delle loro famiglie nel difficile cammino della malattia. La cerimonia di consegna si è svolta presso la sala Rita Levi Montalcini del Creo, il centro di ricerca emato-oncologica situato accanto all’ospedale Santa Maria della Misericordia, alla presenza del sindaco di Perugia Andrea Romizi, del direttore generale dell’ospedale di Perugia Marcello Giannico e di alcuni medici del reparto di Oncoematologia Pediatrica. “Nonostante la pandemia – ha dichiarato la presidente del Lions Centenario Avv. Marta Bocci– non ci siamo voluti fermare ed abbiamo voluto pensare ai piccoli pazienti dell’ospedale. Così ci siamo inventati un modo diverso di raccogliere fondi, attraverso una iniziativa che abbiamo chiamato il Salvadanaio Lions e che abbiamo dedicato all’oncologia pediatrica. Nel periodo di Natale abbiamo raccolto la cifra di 2mila euro vendendo online delle palline di Natale con il logo del Club ed altri oggetti in occasione dell’unico evento che abbiamo fatto prima dell’arrivo dell’inverno. I Lions – conclude Marta Bocci – offrono da sempre sostegno ai bisogni dei bambini e delle loro famiglie, costrette a gestire una situazione delicata ed emotivamente pesante, attraverso un’attività di servizio di grande impatto”.

Anche il Sindaco di Perugia, Andrea Romizi, ha voluto esprimere la vicinanza delle istituzioni al Lions Club “Un’associazione - ha affermato Romizi - che da sempre è vicina alla città e ai cittadini, con tante iniziative a favore di coloro che hanno più bisogno”.



Anche il candidato a vicegovernatore Riccardo Spadolini ha affermato infine di essere “molto soddisfatto per aver realizzato un altro service a sostegno delle comunità locali. Il Club incarna pienamente i fondamentali principi del lionismo che si basa sulla solidarietà verso coloro che ne hanno bisogno nel più autentico spirito del ‘We serve”.