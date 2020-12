Il 2020 in venti storie per raccontare il coraggio e la generosità in tempo di pandemia

Storie di coraggio e di umanità, di piccoli e grandi gesti per dare un segnale di vicinanza alla comunità. Vogliamo raccontarvi anche questo, in un anno drammatico segnato dalla pandemia, dove non sono mancati grandi slanci di umanità capaci di rendere meno amari momenti come questi. C'è la sarta che ha cucito mascherine per tutti i vicini prima ancora che il dispositivo diventasse facilmente reperibile, ci sono i ristoratori che, sebbene la crisi vissuta, hanno cucinato pasti gratis agli operatori sanitari in prima linea e l'aiuto della Caritas alle persone più fragili che hanno pagato di più lo scotto di questa pandemia. Storie che continuano a scaldare i cuori.

Buona lettura

Anche l'Umbria protagonista del progetto di solidarietà circolare "SpesaSospesa.org", tre Comuni e un testimonial La pandemia ha portato a un aumento della povertà alimentare e Perugia assieme ad altri Comuni umbri è subito entrata nella convenzione con l'associazione che porta avanti il progetto di solidarietà alimentare.

Non solo spesa e medicine, a Borgo Bello il Natale è stato solidale anche per i più piccoli con il "giocattolo sospeso" Lodevole iniziativa dei cittadini dello storico quartiere del centro storico perugino, pensando ai più piccoli.

Nuova vita ai vecchi pc da donare a chi ne ha bisogno: l'iniziativa di Rotaract trasimeno ed Elsa Perugia Utile ed originale campagna per rimettere in sesto pc e tablet in disuso da donare a chi non ne ha, al tempo dei lockdown e delle quarantene

Un'esperienza di corresponsabilità e solidarietà promossa dalla Caritas di Perugia: arriva l'iniziativa "Adotta un affitto" Il presidio della carità espressione della Chiesa perugina è sempre attento alle esigenze delle fasce più fragili della società, e ha colto l'occasione natalizia per sostenere chi con il Covid ha perso anche la possibilità di pagarsi la casa.

La solidarietà ai tempi del Covid "infame", in centro una cassetta "postale" per raccogliere le richieste di aiuto Ancora una volta l'area di via della Viola e via Cartolari si dimostra attenta ai bisogni delle persone

Richieste di aiuto per pagare le connessioni web e far studiare i figli, la Caritas risponde La pandemia ha scatenato nuove povertà tra le fasce sociali più fragili, tra queste quelle con figli

Covid, nasce a Perugia il progetto "Passaporto del Cuore" per dire grazie ai medici e a chi è in prima linea Oltre alle mascherine (già donate e altre in arrivo) l'associazione “Un’idea per la vita onlus” lancia un nuovo evento

Aumenta la povertà, aumenta la generosità: ecco come funzionano gli Empori della Solidarietà della Caritas Si calcola che fin dai primi mesi della pandemia le richieste di aiuto alla Caritas diocesana siano salite del 30%, ma nel contempo sono arrivate anche molte offerte in più da generosi benefattori.

Coronavirus, il grande gesto per aiutare i medici dell'ospedale di Perugia: pasti gratis per chi fronteggia l'emergenza Due ristoranti perugini portano tutti i giorni pasti a Microbiologia e al Pronto Soccorso

Coronavirus, la Romantica dona pizze al personale dell'ospedale di Perugia Il bel gesto di solidarietà della pizzeria perugina per aiutare il personale sanitario del 'Santa Maria della Misericordia'

Arriva "Zaino Sospeso", l'iniziativa solidale per aiutare chi non riesce a pagare le spese per la scuola Oltre all'emergenza alimentare, quella per la formazione dei figli: ecco un gesto concreto.

Silvia, la sarta che cuce gratis mascherine per i condomini Le protezioni realizzate in cotone vengono consegnate con lancio dalla finestra nel piazzale per evitare contatti

Rinnovata la convenzione tra la Caritas e i Cappuccini per andare avanti con il Villaggio della Carità "Sorella Provvidenza" L'oasi cittadina della carità è il quartier generale della Caritas di Perugia dove ci sono il centro di ascolto e anche le residenze per le persone che hanno perso tutto.

Gli operai licenziati donano 900 euro per chi il Covid ha messo in ginocchio Con la cifra consegnata dai lavoratori della Treofan saranno acquistati sia l’abbigliamento e giocattoli

Corsi pomeridiani e spese scolastiche, l'aiuto concerto della Caritas di Perugia alle famiglie con figli Nel difficile e precario periodo dell'emergenza sanitaria, tra le poche certezze ci sono le spese per la scuola: un aiuto economico da parte della Chiesa locale.

La solidarietà degli agricoltori: 8mila mascherine per l'ospedale di Perugia Segno importante di solidarietà anche da parte delle imprese e dei lavoratori in agricoltura

"Chi può metta, chi non può prenda", l'Angolo della gentilezza si riconverte all'emergenza Coronavirus L'armadietto delle necessità in via del Carmine diventa luogo dove i bisognosi possono trovare prodotti alimentari, mascherine e generi di prima necessità

Da Perugia a Zomba (Malawi) per ricordarsi di chi sta peggio di noi: il gesto della scuola primaria Fabretti L'iniziativa era partita prima del Covid, ma al rientro a scuola è stata portata avanti: invio di materiale scolastico alle famiglie poverissime della Diocesi di Zomba, grazie agli Amici del Malawi.

Dipendenti di un'azienda regalano due ore di lavoro per acquistare barelle per l'ospedale Grande la generosità dei lavoratori: raccolti oltre 5mila euro in venti giorni

Paga la colazione al bar e dona 50 euro: "Tenete, io ho sempre lavorato, voi no" Lo racconta il titolare di "Deliziosi pasticci" in corso Cavour: "Un gesto che ci ha emozionato"